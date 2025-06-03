El arzobispo recibió a Perucho Cassani y ambos llamaron a la honestidad política

El arzobispo emérito y ciudadano ilustre de Corrientes, Domingo Salvador Castagna recibió este martes al titular de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani. El diálogo estuvo atravesado por el contexto electoral y la necesidad de recuperar valores fundamentales en la política.

“Hay que mirar hacia adelante y dejar el pasado atrás”, dijo Castagna con voz firme, en un claro llamado a la superación de divisiones y al fortalecimiento del sistema democrático.

También alertó sobre el "nepotismo" y el "egoísmo" que, según sostuvo, “muchas veces contamina a la dirigencia política”, al tiempo que subrayó la importancia de escuchar al pueblo y respetar su identidad cultural y religiosa.

Cassani, por su parte, valoró la conversación con el prelado. “Siempre es importante conversar con él, por su sabiduría y sus vivencias", sobre todo en este tiempo de cambios. Es vital que todos los actores políticos entendamos que la democracia requiere compromiso, paz y responsabilidad”, manifestó.

El diputado recordó que Corrientes tuvo cerca de 18 intervenciones federales, producto de la intolerancia política, lo cual, afirmó, “debe hacernos reflexionar y trabajar en unidad”. En ese sentido, instó a desdramatizar la campaña electoral y fomentar la paz social.

Durante el encuentro, Cassani también presentó un pre-proyecto de contención ecuménica para jóvenes de escuelas públicas, inspirado en encuentros con pastores evangélicos y consultas a psicólogos. La propuesta busca ofrecer un espacio semanal, gratuito y optativo, con participación de referentes religiosos y profesionales de salud mental, orientado a prevenir problemas como el bullying, las adicciones y la depresión.

El borrador aún se encuentra en etapa de consultas, y se prevé que Cassani continúe el diálogo con el nuevo arzobispo y otros líderes religiosos antes de su presentación formal. “Cuando logre el consenso de todas las partes, será presentado”, aseguró

Al finalizar, Castagna dejó un mensaje contundente: "Señor, danos políticos honestos y capaces. No solo honestos, ni solo capaces. El equilibrio entre ambos valores es fundamental”. Y concluyó citando una máxima en latín: *“In medio stat virtus” (en el medio está la virtud), instando a construir una política desde el equilibrio, la identidad y el servicio al pueblo"