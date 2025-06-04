En Bella Vista, Valdés encabezó un desfile cívico militar por su aniversario

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés encabezó este martes un acto cívico militar por la celebración de los 200 años de Bella Vista. Durante el acto, el mandatario hizo una reseña del aporte de la localidad en la provincia.

El desfile comenzó a las 16 en las inmediaciones de la calle Buenos Aires desde Av. Ángel Bruzzo y Tucumán con la entrada de banderas de ceremonia y el saludo del mandatario a la Formación Especial 3 de Junio, donde posteriormente se entronaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretado la Banda de la Policía de Corrientes.

Durante su discurso, el gobernador Valdés hizo una reseña del origen de la ciudad, recordando que su historia comenzó mucho antes de su fundación formal en 1825, cuando el Brigadier Pedro Ferré ordenó la mensura del terreno. “Bella Vista era conocida como La Crucecita, un lugar estratégico para el amarre de barcos en el Paraná”, relató, destacando también el valor estratégico del puerto y su posterior desarrollo gracias a políticas de incentivo económico y a la llegada de inmigrantes, impulsada por la Ley de Inmigración de 1830.

Valdés recordó también episodios trágicos que marcaron la historia de la ciudad, como las guerras civiles y la invasión paraguaya de 1865, que forzó a muchos pobladores a abandonar sus hogares. En esa línea, evocó el Combate de Punta Cuevas, ocurrido el 12 de agosto de 1865, último enfrentamiento naval argentino en el marco de la Guerra de la Triple Alianza.

En un mensaje que combinó historia con futuro, el gobernador celebró el presente de Bella Vista como “una hermosa ciudad, con gente trabajadora, con proyección y desarrollo”. Destacó las obras provinciales, como la nueva Costanera, y mencionó el avance del Parque Industrial como un pilar clave para potenciar la producción local. Además, reveló que junto a gobernadores de la Liga del Litoral están proyectando iniciativas de integración regional que incluyan a Bella Vista.

Por su parte, la intendenta Noelia Bazzi ofreció un emotivo discurso donde celebró los 200 años de historia de la ciudad: “No es un día cualquiera. Hoy conmemoramos dos siglos de identidad, memoria y orgullo en una tierra que guarda tantas historias”, afirmó. Haciendo referencia a los primeros pobladores, los inmigrantes y generaciones de familias que forjaron la ciudad, Bazzi destacó que “Bella Vista nació y creció entre naranjales, a la vera del río, con mujeres y hombres que lucharon, criaron, trabajaron y soñaron”.

La jefa comunal también subrayó la importancia de continuar apostando al progreso sin perder la identidad: “Hay barrios que merecen más, sueños que aún están por cumplirse, pero sabemos todo lo que logramos con amor y gestión”, dijo, y pidió valorar lo propio y enseñar a las futuras generaciones el privilegio de vivir en la ciudad.

La ceremonia concluyó con el desfile de instituciones educativas, asociaciones civiles, clubes deportivos y fuerzas de seguridad, en un marco festivo que reunió a cientos de familias bellavistenses y visitantes de localidades vecinas.

Entre las autoridades presentes se encontraban el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, ministros del Ejecutivo provincial, legisladores, intendentes de ciudades cercanas y representantes de diversas entidades sociales y educativas.

El bicentenario de Bella Vista no solo fue una mirada al pasado, sino también un firme compromiso con el futuro, en una ciudad que sigue creciendo y reafirmando su lugar en la historia de Corrient



