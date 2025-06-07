Proponen mesa interreligiosa para asistir y contener a estudiantes que lo necesiten

El presidente de la cámara de Diputados Pedro Cassani presentó una propuesta, nacida de referentes religiosos provinciales, para que en cada escuela exista un espacio de escucha y contención para quienes deseen utilizarlo.



Con el fin de colaborar a la salud mental de los más jóvenes, se gestó un proyecto de ley, para la creación de un programa de contención ecuménica para estudiantes de escuelas públicas de la provincia, de manera complementaria a lo que establece la Ley de Educación Emocional y otras acciones que se vienen implementando, siendo un servicio gratuito y optativo; con la participación de referentes de distintas religiones más profesionales de la salud mental (ad honorem).



La idea surgió de un diálogo que mantuvo el presidente de la cámara de Diputados Pedro Cassani con un grupo de pastores de la ciudad de Corrientes, tiempo atrás; tras lo cual se procedió a la investigación multidisciplinaria la cuestión y redacción de un borrador que fue consensuado con sacerdotes de la iglesia católica, pastores y rabinos; texto que fue presentado en sociedad en la ciudad de Bella Vista en la reunión de “Pastores Unidos por Corrientes”.

El expediente parlamentario que lleva el número 19.394 cuenta con 8 artículos, los que estarán bajo análisis minucioso de la comisión de Educación, con la participación de todos los interesados y actores involucrados en la temática. Entre otras características se pueden citar, que dicho servicio de “escucha activa” será optativo -no obligatorio-; plural, con presencia ecuménica (todos los credos) en forma de taller vivencial (no catequesis), con la coordinación de un Consejo Provincial Interreligioso junto con el Ministerio de Educación.

Para ello, los que estén al frente de esa “clase especial” serán capacitados pedagógicamente y tendrá una supervisión por parte del estado a fin de garantizar la laicidad del Estado y el respeto a los derechos de todos los alumnos.



En sede de la Congregación Cristiana de Bella Vista, donde se desarrolló la segunda reunión provincial de Pa.U.Co -Pastores Unidos por Corrientes- se habló de los fundamentos de la propuesta con datos concretos de la realidad cotidiana, con la presencia del presidente de Diputados Pedro Cassani, quien detalló los alcances de la futura ley.



Los pastores de distintos puntos de la provincia realizaron aportes intelectuales, comentando tristes situaciones que les toca contener: jóvenes víctimas de abuso en propia familia, bullying, adicciones, depresión, intentos de suicidios, entre muchos otros.

“Es un gran proyecto. Yo estaba trabajando con la temática de suicidio y lo importante es llegar también al nivel primario”, comentó una psicóloga social, -asistente de la asamblea- quien destacó el proyecto Pepe, un programa internacional de pre-escolar; que podría ser inspiración en la provincia.



El pastor Sergio Slavy de Corrientes remarcó que el proyecto es extraordinario para poder acompañar a los jóvenes, para presentarles valores cristianos y fundamentalmente para que puedan tener fe y esperanza. "Está muy bueno, porque no impone sino que se ofrece", dijeron otros.



En la reunión, algunos asistentes solicitaron a Cassani que modifique el texto original incorporando algunos ítems, quedando el compromiso de consensuar una serie de propuestas que serán presentadas por escrito.



El legislador les recordó los pasos legislativos, que en este caso, se sintetizan en: toma de estado parlamentario, análisis en comisión; media sanción en Diputados y luego el tratamiento en Senado. Finalizado este proceso, pasa al Poder Ejecutivo para promulgación y puesta en vigencia. “Es un camino, donde pretendemos todos, sean parte”, les dijo Cassani, quien hace unos días visitó a referentes de otros credos.

En uno de los articulados, se establece la creación de un Consejo Interreligioso Asesor, de carácter consultivo y ad honorem, compuesto por representantes de las religiones y credos con personería reconocida en la provincia, profesionales de la salud mental y funcionarios del Ministerio de Educación. "Este Consejo elaborará lineamientos pedagógicos, propondrá formadores y garantizará el respeto a la pluralidad y la no discriminación", dispone.

“La supervisión deberá ser estricta, para velar por el cumplimiento del principio de laicidad del Estado y el respeto a la libertad de conciencia”, también se aclara.

Por otra parte, Cassani habló de la Ley de su autoría que establece el 31 de octubre como Día de las Iglesias Evangélicas, en homenaje a la reforma protestante. El diputado mencionó su importancia y la inspiración que representa aquel hecho histórico en manos de Martín Lutero, ante todo aquello que merece un cambio, para mejorar.

“Hoy, más que nunca es necesario hablar de fe en un tiempo de constantes transformaciones… La fe en Dios proporciona un marco moral que permite entender y ejercer la libertad con responsabilidad, que es lo que tanto necesitamos”, concluyó Cassani en el grato encuentro.

Cabe recordar que el proyecto es una idea, un aporte pensado en los jóvenes; que está abierto a toda la comunidad, la que está llamada a participar activamente. “En la comisión pertinente se habilitarán rondas de consultas y medios de comunicación institucionales para recabar toda opinión sobre el expediente”, se informó.