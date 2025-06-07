Valdés inauguró una comisaría en Santa Rosa y llamó a fortalecer la seguridad en comunidad

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, inauguró durante el viernes el nuevo edificio de la Comisaría Primera de Santa Rosa.

Se trata de una moderna construcción de 314 metros cuadrados realizada a través del INVICO, con una inversión cercana a los 600 millones de pesos.

Además, se entregó una camioneta Ford Ranger totalmente equipada, reforzando el parque automotor policial.

En este marco, Valdés destacó la importancia de la obra para mejorar el sistema de seguridad provincial y afirmó: “El esfuerzo del Gobierno tiene que ver con esto, de cómo mejoramos el sistema de seguridad en general”. También enfatizó que la seguridad depende no sólo de la Policía, sino de una comunidad organizada, y llamó a la “cohesión entre la Policía, las fuerzas civiles y la Justicia”.

El gobernador explicó que la articulación con el Poder Judicial es clave para garantizar la “tutela jurídica e inmediata”, y mencionó la reforma del Código Procesal Penal como parte de ese esfuerzo: “Nos animamos a cambiarlo y pusimos fiscales que respondan con nuestros comisarios, para que las órdenes de allanamiento se obtengan de forma rápida y eficaz”.

Durante la ceremonia, el intendente de Santa Rosa, Pedro Maidana, expresó su orgullo por la nueva comisaría, considerándola “un día histórico para la comunidad”. “No es sólo para prevenir el delito, sino también para atender mejor al ciudadano común que acude a la comisaría por distintos motivos”, subrayó el jefe comunal.

A su vez, el ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos, afirmó que la obra “afirma el fuerte compromiso de la gestión con la seguridad de los correntinos” y destacó que inversiones similares se vienen replicando en toda la provincia. “No es sólo la infraestructura, sino también la formación, capacitación y el equipamiento permanente para nuestros efectivos”, señaló.

Por su parte, el jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Leguizamón, calificó la inauguración como “trascendental” y resaltó que el nuevo edificio cuenta con mobiliario de primera línea, sistemas de comunicación avanzados y espacios que respetan los estándares de derechos humanos.

El acto incluyó la presentación de la Formación Especial 6 de Junio, la interpretación del Himno Nacional a cargo de la Banda de Música de la Policía y la bendición de la obra por el capellán presbítero Guillermo Danuzzo. Finalmente, se realizó el descubrimiento de placa, corte de cintas y un recorrido por las flamantes instalaciones.

Con esta nueva comisaría, el Gobierno provincial busca garantizar mejores condiciones de trabajo para el personal policial y reforzar la seguridad en Santa Rosa, apostando a la articulación con la comunidad y la Justicia para construir un sistema más sólido y eficiente.