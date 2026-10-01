Acuerdo estatal: la Dirección de Catastro sumó el sistema Forum Institucional

El Gobierno de Corrientes y el Poder Judicial firmaron un convenio de colaboración para formalizar un canal de comunicación electrónica directa con la Dirección General de Catastro y Cartografía.

A través del sistema "Forum Institucional", el envío y respuesta de oficios judiciales pasa a ser 100% digital, lo que garantiza la eficiencia, trazabilidad y seguridad de los datos.

Detalles del acuerdo y vigencia del sistema

La iniciativa busca agilizar la gestión de expedientes entre la administración pública y el servicio de justicia.

El convenio fue firmado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Semham, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Héctor Grachot, junto a la directora de Catastro, Yenhy Contte.

La comunicación electrónica directa rige desde el pasado 11 de septiembre. Las actuaciones se realizan mediante la plataforma "Forum Institucional", conectando al fuero judicial con la dependencia del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Alcances del circuito digital y firma digital

La norma establece pautas obligatorias de funcionamiento y la proyección de nuevas herramientas tecnológicas.

El uso del sistema "Forum Institucional" es el único canal válido para el envío, recepción y respuesta de requerimientos judiciales a Catastro.

La Dirección responde de manera directa al expediente de referencia, agilizando el control de tasas y la transparencia del trámite según la Disposición N° 64.

En una fase posterior se avanzará con la implementación de la firma digital para consolidar la despapelización del proceso.