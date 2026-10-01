Argentina Week: Juan Pablo Valdés se reunió con Javier Milei y otros gobernadores

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participó en París de una reunión con el presidente Javier Milei y otros mandatarios provinciales que integran la comitiva de la Argentina Week. El encuentro tuvo como eje la situación económica del país y las oportunidades para atraer inversiones.

Durante la reunión, Milei repasó las principales variables e indicadores económicos ante los gobernadores. También destacó el potencial de sectores estratégicos como la energía, la minería y los agronegocios, con fuerte presencia en las provincias.

Valdés forma parte de la delegación argentina que participa de las actividades destinadas a promover oportunidades de inversión y comercio exterior. En ese marco, el mandatario correntino también desarrolla una agenda propia con representantes de empresas y fondos europeos para presentar el potencial productivo de Corrientes.

Avanza la Argentina Week

Del encuentro con Milei participaron otros doce mandatarios: Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

El presidente está acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y los ministros Luis Caputo, Pablo Quirno, Federico Sturzenegger, Mario Lugones y Juan Bautista Mahiques.

La Argentina Week continuará este jueves en París con una agenda centrada en inversiones y comercio internacional. Por su lado, Valdés seguirá junto a la comitiva provincial y nacional en busca mostrar oportunidades de desarrollo de las distintas regiones del país.