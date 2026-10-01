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Matías Bocalón impulsa un programa municipal para capacitar y concientizar sobre la epilepsia en Corrientes

La iniciativa busca brindar herramientas para actuar ante crisis convulsivas, fortalecer la prevención en escuelas y espacios municipales y promover la inclusión de las personas con epilepsia. “La información y la capacitación pueden hacer la diferencia en una situación de emergencia”, sostuvo el concejal.

Por El Litoral

Jueves, 01 de octubre de 2026 a las 15:00

El concejal de la ciudad de Corrientes, Matías Bocalón, presentó un proyecto de ordenanza para crear el Programa Municipal de Capacitación y Concientización sobre Epilepsia y Actuación ante Crisis Convulsivas, una propuesta que apunta a fortalecer la prevención, el conocimiento y la capacidad de respuesta de la comunidad ante este tipo de situaciones.

La iniciativa contempla la implementación progresiva de capacitaciones en establecimientos educativos, espacios recreativos y dependencias municipales, destinadas a docentes, directivos, personal no docente, agentes municipales y otros integrantes de la comunidad.

“Muchas veces, cuando una persona atraviesa una crisis convulsiva, quienes están a su alrededor no saben cómo actuar. La falta de información puede generar miedo, confusión y respuestas incorrectas. Por eso creemos que es fundamental brindar herramientas concretas para que la comunidad pueda actuar con tranquilidad y responsabilidad”, expresó Bocalón.

El proyecto propone abordar contenidos básicos sobre epilepsia, identificación de síntomas, protocolos de actuación, acciones que deben evitarse durante una crisis y procedimientos para solicitar asistencia médica y activar los servicios de emergencia.

En ese sentido, el concejal remarcó la importancia de trabajar desde la prevención: “No se trata solamente de saber qué hacer cuando ocurre una emergencia, sino también de prepararnos antes de que suceda. Una comunidad capacitada puede responder mejor y ayudar a reducir riesgos que, con información y preparación, pueden evitarse”.

Educación, inclusión y concientización

Uno de los ejes centrales de la propuesta es el ámbito educativo, donde una situación de estas características puede generar preocupación entre estudiantes, docentes y familias. El programa busca que las instituciones cuenten con conocimientos básicos y herramientas de actuación que permitan responder de manera adecuada.

“Las escuelas tienen un rol fundamental. Es importante que docentes, directivos y personal no docente sepan cómo actuar, pero también que los chicos puedan aprender, de acuerdo con su edad, a comprender esta condición sin miedo ni prejuicios”, señaló el edil.

Asimismo, Bocalón destacó que la iniciativa no se limita a la respuesta ante una emergencia, sino que también busca promover la inclusión y combatir la discriminación.

“Las personas con epilepsia tienen derecho a desarrollar su vida con normalidad, estudiar, trabajar y participar de las actividades de su comunidad. La desinformación muchas veces genera prejuicios y situaciones de exclusión. Tenemos que trabajar para que el conocimiento reemplace al miedo y para construir una sociedad más empática e inclusiva”, afirmó.

Un trabajo articulado desde el Municipio

El proyecto contempla la elaboración y difusión de protocolos básicos de actuación, campañas de concientización y la posibilidad de establecer convenios con instituciones sanitarias, universidades, asociaciones civiles y entidades especializadas en epilepsia y primeros auxilios.

Las capacitaciones podrán desarrollarse de manera presencial, virtual o mixta, procurando una implementación progresiva y la articulación con programas de formación ya existentes.

“Desde el Estado municipal tenemos la responsabilidad de impulsar políticas públicas que estén cerca de las necesidades reales de los vecinos. La prevención y el cuidado de la salud también se construyen con educación, información y trabajo conjunto entre las instituciones”, sostuvo Bocalón.

Finalmente, el concejal señaló que el objetivo es avanzar hacia espacios públicos y educativos mejor preparados para responder ante una eventual crisis convulsiva.

“Queremos que Corrientes avance en una cultura de prevención, solidaridad y respeto. Capacitar, informar y concientizar es una manera concreta de cuidar a nuestros vecinos y de garantizar que nadie sea excluido por desconocimiento o por tener una condición de salud”, concluyó.

La propuesta deberá continuar su correspondiente tratamiento legislativo en el Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes.

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