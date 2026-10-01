Polich, con luz verde para mejorar veredas y una nueva subasta municipal

El intendente Claudio Polich logró que el Concejo Deliberante apruebe ayer por el término de dos años, el Estado de Emergencia del Sistema Urbano de Veredas de la ciudad de Corrientes, remitida por el Ejecutivo Municipal.

Se establece un régimen temporal de planificación, priorización, financiamiento y ejecución de obras de reparación, reconstrucción y adecuación de veredas, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de accesibilidad, seguridad y continuidad de la circulación peatonal.

La iniciativa busca profundizar las mejoras y acompañar a los vecinos que quieran poner en condiciones sus aceras, cuya conservación es responsabilidad de cada frentista. El Municipio ofrece una serie de alternativas para ayudar a ejecutar las mejoras.

La propuesta parte de una premisa central: la construcción, conservación y mantenimiento de las veredas es responsabilidad de los propietarios de cada inmueble. En ese sentido, el Municipio busca que esa responsabilidad pueda cumplirse de manera más sencilla, ofreciendo asesoramiento, cooperación, financiamiento, asistencia técnica y opciones para quienes necesiten realizar las obras.

El proyecto establece una vigencia de dos años para la emergencia, con posibilidad de prorrogarla por otros dos mediante resolución. Además, crea el Programa de Emergencia de Veredas (PEV), que permitirá planificar, priorizar, financiar y ejecutar obras de reparación, reconstrucción, adecuación y mantenimiento, con especial atención en los sectores que presenten mayores riesgos para la circulación peatonal.

La emergencia también contempla la posibilidad de utilizar recursos del Fondo Fiduciario de Garantía para la Obra Pública Municipal (FOGOP) para financiar obras y acciones vinculadas con el programa. De esta manera, el Ejecutivo contará con un marco para profundizar las herramientas que ya se encuentran disponibles y generar nuevas alternativas de acompañamiento.

Nueva subasta

En tanto, sobre tablas se aprobó la ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a proceder a la enajenación en subasta pública de vehículos, maquinarias y equipos viales, que se encuentren en desuso, y a fijar las bases y condiciones para la realización de dicho procedimiento.

La Municipalidad de la ciudad de Corrientes realizó el pasado 27 de junio de 2026 su primera subasta pública de bienes en desuso en 25 años, tras la cual se planteó continuar optimizando el parque automotor comunal. La decisión forma parte de un relevamiento patrimonial realizado al inicio de la gestión con el que detectaron vehículos y equipos fuera de servicio.

De la primera subasta, la Municipalidad recaudó aproximadamente 54 millones de pesos e incorporó dos nuevos tractores para el uso del área de servicios y obras, logrando así la renovación del parque automotor.

La medida forma parte de una política de administración eficiente impulsada desde el inicio de la gestión del intendente, Claudio Polich, con especial énfasis en ordenar los bienes del Estado, evitar que unidades fuera de servicio continúen ocupando espacios -como focos de contaminación- y generar nuevas herramientas para fortalecer la capacidad operativa de las distintas reparticiones.