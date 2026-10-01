Gustavo Valdés impulsa la creación de un Juzgado Electoral permanente en Corrientes

El exgobernador y actual senador provincial, Gustavo Valdés, presentó un proyecto de ley para crear y habilitar un Juzgado Electoral permanente con asiento en la ciudad de Corrientes y competencia en todo el territorio provincial.

La iniciativa, que había sido adelantada en la edición del miércoles el programa "Sin Freno", busca poner fin a la asignación provisoria de la materia electoral al Juzgado Civil y Comercial N.° 3, esquema vigente desde 1984.

Fin de la provisoriedad y especialización del fuero

El proyecto fundamenta la necesidad de contar con una estructura judicial dedicada exclusivamente a los procesos electorales.

La iniciativa propone crear el Juzgado Electoral de Corrientes como órgano de primera instancia con competencia exclusiva en materia electoral y de partidos políticos en toda la provincia.

Esto conlleva la derogación de la Ley N.° 3.942, que asignó provisionalmente la función electoral al Juzgado Civil y Comercial N° 3.

La medida liberará al fuero Civil y Comercial de la carga electoral y otorgará mayor previsibilidad e independencia a los comicios y a la vida interna de los partidos.

Además, mantiene intactas las atribuciones de la Junta Electoral Permanente previstas en el artículo 83 de la Constitución provincial.

Esquema de transición

El proyecto presentado por Valdés contempla pasos para su puesta en marcha, siendo los más destacados: