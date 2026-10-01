Javier Milei llega a Corrientes en noviembre: será la cuarta visita presidencial

El presidente de la Nación, Javier Milei, visitará la ciudad de Corrientes en el marco del 13° Congreso de Economía Regional.

La confirmación fue realizada por el titular del Club de la Libertad, Alberto Medina Méndez, en declaraciones a radio Dos.

Además, el mandatario lo oficializó mediante sus historias de Instagram.

Confirmación oficial y marco del evento

La institución organizadora ratificó la agenda del presidente en Corrientes. Se confirmó su presencia para el jueves 26 de noviembre para formar parte de las disertaciones en el 13° Congreso de Economía Regional, siendo la charla central de ese día.

La visita había sido adelantada por el propio Milei a través de sus canales oficiales.

Con la llegada de Milei a la provincia no se descarta la presencia del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Cabe recordar que la visita del presidente es la segunda en el marco de este congreso, ya que se presentó en noviembre del año pasado.