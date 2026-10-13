Juan Pablo Valdés habló del Presupuesto 2027: "Lo vamos a enviar la semana que viene”

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que enviará el proyecto de Presupuesto provincial 2027 a la Legislatura la próxima semana. La definición llegó en la previa de una reunión con el ministro de Hacienda, Héctor Grachot. Además, remarcó la expectativa por la resolución sobre las tarifas eléctricas para zonas cálidas.

Presupuesto

Sobre el presupuesto, Valdés explicó que ya se estuvo analizando las obras que se afrontarán con recursos provinciales, mientras que para otras buscarán financiamiento internacional o asistencia de Nación. Entre las prioridades mencionó la finalización de la autovía de la Ruta Nacional 12 y la planta de tratamiento de líquidos cloacales. “Son centrales para nosotros”, dijo ante la prensa.

El mandatario también se refirió a la crecida del Río Uruguay y confirmó que viajará a la Isla Apipé. “Estamos muy enfocados en contener la situación, todos los ministros están trabajando en campo. Vamos a estar enfocándonos en el territorio por lo que seguramente la semana que viene habrá una reunión de Gabinete”.

Tarifas diferenciadas y eliminación de las Paso

Por otra parte, Valdés anticipó que desde el 1 de noviembre ya habrá tarifas eléctricas diferenciadas para las zonas cálidas y muy cálidas. Según Indicó: “La resolución tendría que estar saliendo entre esta semana y la otra”.

El gobernador también volvió a pronunciarse a favor de eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), aunque señaló que la medida requiere contar con los votos necesarios para su aprobación.

“Creemos que el camino correcto es eliminar las Paso. No es una decisión de la provincia, hay que tener los números para aprobarlo”, afirmó.





