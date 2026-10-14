Corrientes: Valdés reunió al COE para planificar medidas ante el avance de El Niño

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó este miércoles una reunión con integrantes del Comando Operativo de Emergencia (COE) para coordinar medidas de prevención y asistencia frente al fenómeno de El Niño y la posibilidad de nuevas contingencias climáticas en la provincia.

Del encuentro participaron representantes de los ministerios que integran el organismo y los intendentes de la capital y Paso de la Patria. Durante la reunión, se abordaron las acciones necesarias para anticipar posibles inundaciones y fortalecer la respuesta ante lluvias y tormentas.

A través de sus redes sociales, Valdés señaló que el objetivo es reforzar el trabajo conjunto entre las distintas áreas del Gobierno para estar preparados y brindar respuestas a las familias que puedan resultar afectadas.

Monitoreo de las cuencas y asistencia a productores

Uno de los ejes del encuentro fue el seguimiento de las cuencas costeras, junto con la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar el monitoreo y detectar posibles situaciones de riesgo.

El mandatario también destacó la experiencia de coordinación con los municipios durante la reciente creciente de los ríos, que permitió dar respuestas rápidas ante la situación.

La planificación incluye, además, medidas de asistencia a productores y la elaboración de planes de contingencia en educación, salud, desarrollo humano, infraestructura y logística, con el propósito de organizar los recursos disponibles ante eventuales emergencias.

Recomendaciones ante posibles lluvias e inundaciones

Desde el COE remarcaron la importancia de mantener las medidas preventivas durante los próximos meses, ante la posibilidad de precipitaciones y tormentas asociadas al fenómeno de El Niño.

Entre las recomendaciones, señalaron la necesidad de mantener limpios los barrios, actuar con precaución ante las alertas meteorológicas y consultar los canales oficiales para seguir la evolución del tiempo.

Con estas acciones, el Gobierno provincial busca fortalecer la coordinación entre los ministerios y los municipios para anticipar escenarios de riesgo y organizar la asistencia a las familias que puedan verse afectadas por eventos climáticos.