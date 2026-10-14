Polich participó de la reunión del COE y articula acciones ante el aumento del caudal del río y el fenómeno de El Niño

El intendente Claudio Polich participó este miércoles de la reunión del Comando Operativo de Emergencias (COE) frente a los efectos del fenómeno de El Niño. Se trata de un encuentro clave para avanzar en la prevención y contención de la comunidad. La actividad fue presidida por el gobernador Juan Pablo Valdés y tuvo como objetivo evaluar la actual crecida extraordinaria del río Paraná y coordinar el despliegue técnico ante la consolidación de las contingencias climáticas.







En un primer momento, las autoridades expusieron sobre el panorama general en la provincia y las proyecciones en cuanto a los comportamientos de los ríos y qué zonas podrían verse más afectadas.







Teniendo en cuenta las situaciones de emergencia y necesidad de evacuaciones, se diagramaron acciones en el corto plazo pero también en el largo, analizando la persistencia que El Niño tendría hasta 2027.

Por su parte, el intendente Claudio Polich expuso el cuadro de situación de la Capital y las medidas tomadas hasta el momento para mitigar los posibles efectos de este fenómeno climático. En la oportunidad estuvo acompañado por los secretarios de Desarrollo Humano, Lucas Carballo, y de Obras Públicas, Sebastián Gómez de la Fuente.“Tiene que ver con la coordinación de la acción, para poder garantizar no solamente una correcta atención a las personas que son damnificadas por la creciente del Paraná, sino también una optimización de los recursos, tanto económicos como humanos, para no superponer acciones en los lugares que van a ser afectados”, resumió sobre el encuentro del COE.En cuanto a las zonas que van a ser priorizadas en la atención, indicó que gradualmente se están viendo afectadas las zonas ribereñas y estimó que podría extenderse a Punta Taitalo, la zona de Puerto Italia y desde la zona del Caridi hasta la Tosquera.Actualmente, la gestión municipal se encuentra trabajando en la delimitación y preparación de los centros de evacuación para aquellas familias que lo requieran.De la misma forma, Polich recordó las obras que se vienen realizando para optimizar el escurrimiento del agua en días de lluvias intensas. También se avanza en capacitaciones del personal y se comenzó con la atención a aquellas familias que se autoevacuan ante la situación."Corrientes es una ciudad ribereña y los vecinos van a necesitar permanentemente de las autoridades. Para eso estamos, y para eso es esta reunión", sostuvo el jefe comunal.En este marco, solicitó a los vecinos que se mantuvieran informados a través de los canales oficiales. "Debemos estar juntos y llevar tranquilidad a la gente. Hay un gobierno provincial y un gobierno municipal que permanentemente estás trabajando en estás atendiendo preguntas", concluyó Polich.