Itatí: el gobernador continúa recorriendo las zonas afectadas por la crecida del Paraná

El gobernador Juan Pablo Valdés recorrió la zona costera de Itatí junto al intendente Francisco Romero y se interiorizó de las necesidades de los vecinos afectados por la crecida del Paraná.

Mantuvo un encuentro con el intendente, su equipo técnico y el jefe de la Policía, Miguel Ángel Leguizamón en la sede municipal, para informarse sobre el panorama que vive la comuna.

Luego se dirigieron hasta la zona costera para iniciar su traslado en lancha por para tomar contacto directo con la situación.

El gobernador ratificó su compromiso de presencia permanente del Estado provincial ante la crecida del río Paraná. “Estoy aquí con el intendente (Romero) con todos los equipos de la Provincia, organizando el trabajo necesario ante esta compleja situación”.

Señaló que acompañará “a todas las localidades que vayan entrando en emergencia, con el objetivo de resguardar a la población y al ganado de los productores”.

El mandatario destacó el trabajo previo de prevención y concientización impulsado por el Gobierno provincial, así como las tareas coordinadas desde el COE (Comando Operativo de Emergencias) junto a los municipios para mitigar los efectos de El Niño. También remarcó la necesidad de continuar con obras de infraestructura hídrica y defensas para reducir el impacto de las crecidas. En ese sentido, sostuvo que "tenemos que seguir con terraplenes de contención y defensas" para que la población no sufra tanto "los embates de la naturaleza".

Por último, Valdés destacó las obras que realiza la provincia para mejorar el escurrimiento del agua ante las lluvias intensas y la crecida de los ríos en diferentes localidades. Asimismo, ratificó su compromiso de "trabajar con los distintos intendentes para la llegada de la maquinaria necesaria" que permita "seguir haciendo obras de desagües pluviales para el escurrimiento de las aguas".

Por su parte, el intendente Francisco Romero valoró la presencia del gobernador Juan Pablo Valdés para agilizar la toma de medidas de contingencia, ya que "tenemos los primeros evacuados", los cuales ya están ubicados en centros de asistencia de la Municipalidad y siendo asistidos por el Gobierno provincial.

"Estamos trabajando en conjunto", aseguró al respecto el jefe comunal. Y detalló que hay personas evacuadas en los centros asistenciales y familias que se auto evacuaron en casas de parientes, a las cuales el Municipio las asistió en las respectivas mudanzas, no sólo de las personas, sino también de sus pertenencias.

Finalmente, Romero agradeció "el acompañamiento del Gobierno provincial", considerando igual de importante las tareas que se realizan de seguridad y restablecimiento de energía eléctrica en las zonas afectadas.

La provincia también reforzará la presencia policial en las zonas evacuadas y junto a la DPEC se está trabajando en un sistema de emergencia, para brindar más seguridad. Además, con excavadoras y entubado, se mejorará el escurrimiento del agua.

Las tareas previas de prevención y anticipación frente al fenómeno de El Niño —que incluyeron obras hídricas, de canalización y entubamiento en diversas localidades—, actualmente es posible brindar una respuesta inmediata y coordinada para acompañar a las familias afectadas. Desde el Gobierno provincial indicaron que el monitoreo de la situación será permanente y que se implementarán nuevas medidas preventivas según sea necesario.

Asimismo, solicitaron a la población respetar las recomendaciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales.