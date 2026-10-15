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Así es el cronograma del Plus de Refuerzo para trabajadores de la provincia

Los pagos se realizarán entre el 16 y el 22 de este mes para trabajadores activos y jubilados de la provincia.

Por El Litoral

Jueves, 15 de octubre de 2026 a las 08:50

El Gobierno de Corrientes informó este jueves que el pago del Plus de Refuerzo correspondiente al mes de octubre para trabajadores provinciales activos y jubilados comenzará el viernes 16

El cronograma se desarrollará hasta el jueves 22, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad

Cronograma de pago.

  • Viernes 16: terminados en 0 y 1.
  • Lunes 19: terminados 2 y 3. Disponible en cajeros a partir del sábado 17.
  • Martes 20: terminados en 4 y 5.
  • Miércoles 21: terminados en 6 y 7..
  • Jueves 22: terminados en 8 y 9
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