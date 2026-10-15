Así es el cronograma del Plus de Refuerzo para trabajadores de la provincia

El Gobierno de Corrientes informó este jueves que el pago del Plus de Refuerzo correspondiente al mes de octubre para trabajadores provinciales activos y jubilados comenzará el viernes 16.
El cronograma se desarrollará hasta el jueves 22, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad.
Cronograma de pago.
- Viernes 16: terminados en 0 y 1.
- Lunes 19: terminados 2 y 3. Disponible en cajeros a partir del sábado 17.
- Martes 20: terminados en 4 y 5.
- Miércoles 21: terminados en 6 y 7..
- Jueves 22: terminados en 8 y 9