Catastro: Corrientes avanza en la modernización de la gestión provincial

La Dirección General de Catastro y Cartografía de Corrientes participó del segundo Conversatorio Profesional de Agrimensura, realizado para intercambiar experiencias y unificar criterio que permitan mejorar la gestión. El objetivo del Gobierno, a través del encuentro técnico-profesional con referentes del sector privado, es mejorar la gestión pública y consolidar el proceso hacia un trabajo moderno, eficaz y efectivo en la provincia,

La actividad se desarrolló este viernes, de 8 a 13, en el auditorio Julián Zini. Fue organizado por el Consejo Profesional de Agrimensura de Corrientes junto con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).

La directora general de Catastro, Yenhy Contte, destacó que estos espacios permiten vincular el conocimiento académico con la práctica profesional y el trabajo de los organismos públicos.

Según explicó, el intercambio apunta a armonizar la interpretación de normas y criterios técnicos para fortalecer los procedimientos, aportar seguridad jurídica y avanzar hacia una gestión catastral más eficiente y uniforme. "Estos encuentros permiten acercar el conocimiento académico a la práctica profesional y a la gestión", afirmó Contte.