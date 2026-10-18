Valdés espera que la bajante del Paraná en Ituzaingó alivie la situación en Itatí y Paso de la Patria

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés señaló que mantiene un seguimiento permanente de la crecida del río Paraná, con el objetivo de anticiparse a posibles complicaciones en las localidades costeras y organizar la asistencia a las familias afectadas.

Según precisó el mandatario, el nivel del río en Ituzaingó se ubica en torno a los 4,80 metros, luego de haber alcanzado los 5,20 metros. Esto representa una bajante de 40 centímetros y genera expectativas de que el descenso también se refleje en otros puntos de la provincia.

“Esperemos que esta bajante que empiece a darse en Ituzaingó pueda reflejarse en los siguientes puntos críticos, que son Itatí y Paso de la Patria”, expresó Valdés al referirse a la evolución del río.

Preocupación por el nivel del río en Corrientes

Mientras se registra un descenso en Ituzaingó, la ciudad de Corrientes continúa mostrando una suba del nivel del Paraná. Ante este panorama, el gobernador manifestó su preocupación por la posibilidad de que nuevas precipitaciones agraven la situación.

“Esperemos que la lluvia nos siga esperando y que no sea todo un combo perfecto que nos termine complicando”, afirmó.

El mandatario explicó que el monitoreo se realiza a través del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), con informes diarios de Bruno Lovinson, de Defensa Civil, y datos hidrológicos provenientes de la represa de Yacyretá.

Planifican la asistencia ante la creciente

Valdés también remarcó la importancia de contar con información anticipada sobre el comportamiento del río para organizar los recursos y facilitar la planificación de evacuaciones y autoevacuaciones en las zonas comprometidas.

La atención está puesta especialmente en Itatí, Paso de la Patria y otros sectores costeros afectados por el avance del agua. Las autoridades esperan que la bajante observada en el norte provincial continúe y se extienda hacia los siguientes puntos del Paraná.

Por el momento, la evolución del río y las condiciones meteorológicas serán determinantes para conocer cómo continuará la situación en las próximas jornadas.