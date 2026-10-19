Plus extraordinario para municipales: este martes 20 comienza el pago en Corrientes

La Municipalidad de Corrientes informó que este martes 20 de octubre estará depositado el plus extraordinario para los agentes de planta permanente, contrato y trabajadores Neike bancarizados.

El dinero podrá ser retirado a través de los cajeros automáticos habilitados.

En el caso de los trabajadores Neike no bancarizados, el pago se realizará por terminación de DNI en la sede central de la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en Brasil 1269. La atención será de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

Cronograma de pago

Martes 20 de octubre: DNI terminados en 0, 1, 2, 3 y 4 .

DNI terminados en . Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9.

Además, los Neike bancarizados que todavía no tengan tarjeta de débito deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes, en la sucursal de avenida Teniente Ibáñez 1826, de acuerdo con el mismo cronograma establecido por terminación de DNI.