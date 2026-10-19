Juan Pablo Valdés anunció un incremento salarial para noviembre entre "uno o dos dígitos"

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, brindó este lunes una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Uno de los ejes centrales del mandatario fue el incremento salarial.

Valdés vinculó esto último al pronto envío del Presupuesto 2027, el cual está siendo diseñado en consonancia con un aumento salarial.

Definiciones en materia salarial y presupuestaria

Sobre el Presupuesto, el titular del Ejecutivo confirmó que "esta semana vamos a estar dándole los últimos toques y ya vamos a estar haciendo el envío y tomando la definición en materia salarial".

Respecto al salario, Valdés detalló que "estamos terminando de redondear el aumento", y que se determinará "si va a ser en un dígito o en dos dígitos". Además, el gobernador aclaró que esto se definirá "de acuerdo a los últimos ingresos y a la predicción de cómo viene este mes".

Consultado sobre la fecha de aplicación, ratificó que en "el mes de noviembre seguramente va a estar confirmado el aumento".