¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
Conferencia de prensa

Juan Pablo Valdés anunció un incremento salarial para noviembre entre "uno o dos dígitos"

El gobernador dijo que esto se determinará "de acuerdo a los últimos ingresos y a la predicción de cómo viene este mes".

Por El Litoral

Lunes, 19 de octubre de 2026 a las 10:34

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, brindó este lunes una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Uno de los ejes centrales del mandatario fue el incremento salarial.

Valdés vinculó esto último al pronto envío del Presupuesto 2027, el cual está siendo diseñado en consonancia con un aumento salarial.

Definiciones en materia salarial y presupuestaria

Sobre el Presupuesto, el titular del Ejecutivo confirmó que "esta semana vamos a estar dándole los últimos toques y ya vamos a estar haciendo el envío y tomando la definición en materia salarial".

Respecto al salario, Valdés detalló que "estamos terminando de redondear el aumento", y que se determinará "si va a ser en un dígito o en dos dígitos". Además, el gobernador aclaró que esto se definirá "de acuerdo a los últimos ingresos y a la predicción de cómo viene este mes".

Consultado sobre la fecha de aplicación, ratificó que en "el mes de noviembre seguramente va a estar confirmado el aumento".

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias
PUBLICIDAD