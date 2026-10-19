Arrasador triunfo de Franja Morada en Ciencias Económicas de la UNNE

En una jornada democrática histórica para la vida universitaria, la agrupación Franja Morada logró una victoria contundente y sin atenuantes en las elecciones estudiantiles de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Con un respaldo masivo en las urnas, la agrupación no solo le ganó por amplísimo margen a las demás fuerzas —incluyendo a la agrupación libertaria UPL, que intentó disputar el terreno pero no logró consolidarse en Ciencias Económicas—, sino que ratificó un modelo de conducción que hace historia en la facultad.





La tendencia se impuso de manera rotunda en los comicios para la renovación del Centro de Estudiantes, donde la fuerza se consagró con el 57,37% de los votos (1.918 sufragios), seguida por UPL con el 22,17% (741 votos) y Rubel con el 16,27% (544 votos). De esta manera, Franja Morada revalida un espacio que viene conduciendo ininterrumpidamente desde el año 2010. Así, Janet Xiomara Prieto como flamante presidenta electa, acompañada por Iván Rubens Romero como secretario general, garantizarán la continuidad de una gestión que está siempre del lado de los estudiantes.





Asimismo, Franja Morada revalidó su hegemonía absoluta en el Consejo Directivo al imponerse con el 61,4% de los sufragios (1.327 votos), frente a UPL que obtuvo el 19,9% (430 votos) y Rubel con el 14,9% (323 votos), reteniendo por segundo año consecutivo la totalidad de las cinco bancas en disputa. El cuerpo de consejeras titulares electas quedó conformado íntegramente por mujeres de una gran capacidad y compromiso: Agustina Romero Jensen, Abril Pedrozo, Julieta Bastiani, Ingrid Núñez y María Clara De Oña (destacándose la renovación de Agustina Romero Jensen y María Clara De Oña en el órgano de cogobierno). En tanto, la representación se completa con los consejeros suplentes: Marianella Mozzati, Lautaro Alonso, Agustina Alesso, María José Muñiz y Bruno Álvarez.





Con este nuevo y categórico voto de confianza, Franja Morada reafirma su compromiso de seguir construyendo una facultad mejor, estando siempre al servicio de quienes hacen grande a Ciencias Económicas.