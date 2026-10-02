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París

Juan Pablo Valdés expuso el potencial de Corrientes ante inversores europeos en la Argentina Week

El gobernador participó de reuniones con empresas y de un panel sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

Por El Litoral

Viernes, 02 de octubre de 2026 a las 11:53

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, presentó en París el potencial productivo de la provincia ante empresas e inversores europeos. La actividad se desarrolló en el marco de la Argentina Week, donde el mandatario integra la comitiva argentina encabezada por el presidente Javier Milei. 

Valdés contó en sus redes sociales que mantuvo reuniones y participó de un panel sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

Valdés ante inversores europeos

Durante la jornada, expuso sobre la producción ganadera, bubalina, arrocera, forestal y yerbatera de Corrientes. Según planteó, la provincia apunta a generar mayor valor agregado y ampliar el acceso de sus productos a nuevos mercados.

“Queremos consolidarnos como provincia industrial, por eso presenté el potencial de Corrientes y el camino que estamos llevando para lograrlo”, escribió Valdés.

También presentó las inversiones recientes vinculadas con la producción de madera contralaminada (CLT) y los proyectos para construir nuevos puertos. El objetivo, según expresó, es mejorar la conexión entre la producción, la industria y los mercados internacionales.

Mostrar Corrientes al mundo, consolidar el rumbo y aportar al desarrollo de la Argentina”, sostuvo Valdés al resumir el planteo llevado a París.

 

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