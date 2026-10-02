La UCR de Corrientes convocó a su Convención Provincial en el Club San Martín

La Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes formalizó la convocatoria para el desarrollo de su Convención Provincial, el órgano máximo de representación y conducción partidaria en el distrito.

El encuentro orgánico tendrá lugar el próximo miércoles 7 de octubre en las instalaciones del Salón Lapacho del Club San Martín, en la capital provincial, con inicio previsto para las 11:30.

Desde la conducción y el comité de organización del evento comunicaron que las acreditaciones se llevarán a cabo en la previa del inicio de las deliberaciones, a los efectos de garantizar el normal desarrollo de la agenda institucional establecida.

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El temario oficial fijado en el orden del día contempla la revisión de los aspectos constitutivos habituales de la sesión, así como la discusión sobre la actualización de la carta orgánica y el funcionamiento de la estructura partidaria.

Los puntos establecidos para el debate de los convencionales son: