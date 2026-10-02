Presencia territorial: Polich recorrió los CIC barriales para evaluar servicios, infraestructura y equipamiento

El intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, recorrió este jueves al mediodía, junto a integrantes de su gabinete, dos Centros Integradores Comunitarios (CIC) para conocer en terreno su funcionamiento, relevar el estado de la infraestructura y evaluar las necesidades de cada espacio.







Las visitas se realizaron de manera imprevista, con el objetivo de tomar contacto directo con el personal y observar la realidad cotidiana de estas dependencias municipales.







Polich estuvo acompañado por los secretarios de Obras Públicas, Sebastián Gómez de la Fuente; de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna; de Desarrollo Humano, Lucas Carballo; y de Salud, Rafael Corona.







Primero visitaron el CIC Papa Francisco, ubicado en Roldán y avenida Alta Gracia, en el barrio San Antonio, y luego el Centro Integrador Comunitario del barrio Ciudades Correntinas, en Turín y Túpac Amaru.

Estos puntos comunitarios cumplen un rol clave en los barrios donde tienen radio de alcance, ya que concentran distintas prestaciones, servicios y capacitaciones y funcionan como espacios de contacto directo entre el Municipio y los vecinos.Durante la recorrida por el CIC de Ciudades Correntinas, el intendente destacó que allí funcionan un Punto Digital, una delegación municipal y el Centro Integrador Comunitario, vinculados con distintas necesidades de la vida cotidiana de los vecinos.En cuanto a la infraestructura, señaló que el lugar se encuentra en buenas condiciones generales, aunque requiere algunas correcciones, entre ellas la reparación de pérdidas y goteras en el techo. “La idea es que podamos tener cada vez mejor infraestructura para brindarle también un mejor servicio a nuestros vecinos”, expresó.Polich también puso en valor la tarea cotidiana de los trabajadores municipales. “En todos estos lugares se nota la gran dedicación del personal municipal y la fuerza que le pone todos los días para hacer que las cosas funcionen”, sostuvo. En ese marco, durante las visitas se revisaron herramientas y equipamientos para identificar qué elementos deben ser reemplazados o incorporados con el objetivo de mejorar la atención.

El intendente explicó además que las recorridas sin aviso previo forman parte de una metodología orientada a conocer de primera mano el funcionamiento de las dependencias. “Son visitas imprevistas que hacemos para tomar contacto con la gente, sin una escenografía armada, viendo realmente qué sucede y cómo funcionan las máquinas. De eso dependemos para poder brindar un buen servicio y que los vecinos puedan valorar el accionar del Municipio”, afirmó.Por su parte, Maldonado Yonna señaló que la recorrida permitió evaluar junto al equipo municipal “cómo seguir mejorando los servicios públicos en la zona, el equipamiento necesario y cómo generar una infraestructura más acorde para brindar los mejores servicios a los vecinos”.El secretario de Servicios Públicos destacó también las características del CIC de Ciudades Correntinas, que cuenta con un espacio amplio, cancha de fútbol, cancha de básquet y un Punto Digital donde se brindan diferentes servicios. “La idea es poder ir generando en estos diferentes puntos focales la mejora de los servicios, un mayor involucramiento de los vecinos y generar esa ciudadanía para tener la ciudad lo mejor posible”, indicó.

En este sentido, Polich remarcó que el fortalecimiento de los servicios también requiere del compromiso de la comunidad. “La idea es que podamos tener la mayor cantidad y la mejor calidad de servicio para seguir logrando que la gente pague sus impuestos, porque de eso dependemos para poder brindar los mejores servicios posibles”, concluyó.