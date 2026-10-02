Despiden en Corrientes al dirigente político Juan Cancio Acevedo

El dirigente político del Partido Intransigente de Corrientes Juan Cancio Acevedo falleció este viernes en la capital provincial y desde el campo popular hicieron conocer un mensaje de despedida destacando su perfil y su vocación transformadora.

"Cancio supo ser un lúcido y consecuente luchador por un proyecto nacional, popular y revolucionario en una provincia de Corrientes históricamente conservadora", señalaron desde la militancia popular.

Y añadieron que "siempre buscó aportar a la construcción de una sociedad más justa".

Acevedo estudió en el seminario mayor y luego de abocó a la carrera política como dirigente del Partido Intransigente durante varias décadas. Por esos años conformó la Comisión Provincial de Derechos Humanos, impulsora de juicios por crímenes de lesa humanidad así como del Espacio de Memoria del Regimiento 9.

"De charla y análisis pausado, siempre estaba intercambiando ideas con mucha responsabilidad y respeto por sus compañeros", lo recordaron.

Su velatorio se realiza en la Cochería Río Paraná (Sala Coral), ubicada en la Avenida Independencia 4597.