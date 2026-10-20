Corrientes será sede de la 60 Sesión Plenaria del Parlamento Norte Grande

La ciudad de Corrientes albergará una nueva sesión del Parlamento del Norte Grande. El encuentro reunirá a vicegobernadores y más de un centenar de parlamentarios de diez provincias del NOA y NEA, bajo la presidencia del vicegobernador de Santiago del Estero Carlos Silva Neder.

El programa indica que tras el recibimiento por parte del vicegobernador Pedro Braillard Poccard acompañado del presidente de la cámara de Diputados Eduardo Tassano, el gobernador Juan Pablo Valdés recibirá formalmente a las autoridades ejecutivas y parlamentarias en el Teatro Oficial Juan de Vera, el jueves 22 a las 13 horas.

Una hora después, en el Museo de Arte Contemporáneo Corrientes, las distintas delegaciones se acreditarán, paso previo a las reuniones de comisiones que deliberarán en salones del quinto piso.

En la reunión de Mesa Ejecutiva, se prevé la disertación de representantes de AIDS Healthcare Foundation (AHF) Argentina sobre acciones integrales orientadas a la prevención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y la participación de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF).

El viernes se desarrollará el plenario en el Salón Libertad, ubicado en avenida costanera Juan Pablo II y Lavalle. El amplio temario incluye:

Interconexión eléctrica Formosa, Villa Hayes e integración energética regional

Cooperación Federal en Medicamentos del Norte Grande

Revisión Integral de los Tratados Bilaterales de Inversión y del Sistema Internacional de Arbitraje

Biotanol, federalismo productivo y expansión de la producción hacia el nordeste argentino

Revitalización del Crecenea-Litoral-Codesul y Plan Maestro 2050

Ampliación de la propuesta Sobreendeudamiento Familiar: prevención, crédito responsable y actualización del régimen de insolvencia.

También se abordarán temas como: Protocolo Regional del Norte Grande contra Deepfakes y Violencia Digital hacia las Mujeres “QR Violeta Digital”; Implementación de medidas de prevención del suicidio en el puente Gral Belgrano de Corrientes-Chaco; Incorporación de partidas presupuestarias para la construcción del segundo puente Chaco-Corrientes; Informe sobre extranjerización de tierras; Plan Federal de Asistencia Extraordinaria ante el Fenómeno “El Niño”, entre otras iniciativas.

La provincia de Corrientes

El bloque de legisladores de Corrientes impulsará con fuerza una agenda propia compuesta por 21 proyectos, con el propósito de abordar problemáticas estructurales y sociales que repercuten directamente en toda la región del Norte Grande.

Las propuestas cubren un abanico de ejes estratégicos fundamentales para la calidad de vida y el desarrollo productivo, entre los que se destacan: infraestructura e integración energética, identidad y federalismo, salud y cooperación social, economía familiar y educación.

Límites de Isla Apipé

Uno de los temas que presentará Corrientes es el relacionado a la falta de demarcación de límites en la Isla Apipé, que afectan la seguridad de la población argentina.

El tema fue tratado en el Senado correntino, donde se aprobó una resolución expresando la preocupación del cuerpo parlamentario por los hechos de violencia denunciados en la zona de Isla Apipé Grande, vinculados con un incidente que involucraría a ciudadanos paraguayos.

La iniciativa a tratar en el Parlamento Norte Grande apunta a que el Congreso de la Nación intervenga en el conflicto por la demarcación de límites en la zona de la isla Apipé, con el apoyo de los legisladores del NOA y NEA, completando las gestiones realizadas ante la Cancillería argentina para que se avance en la resolución del problema.