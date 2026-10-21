Presupuesto 2027 de Corrientes: el proyecto enviado contempla gastos por $4,8 billones

El Ejecutivo de Corrientes envió en las últimas horas el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial para el Ejercicio 2027, estableciendo un marco financiero que supera los $4,8 billones.

El año pasado los gastos proyectados fueron de 3,2 billones de pesos.

Planta de personal, partidas para poderes estatales y pauta salarial

En lo relativo al empleo público, el presupuesto fija una planta permanente de 52.204 cargos y una previsión de 30.342 puestos para personal temporario en la Administración Provincial.

Paralelamente, se fijó un máximo de 357.502 horas cátedra y comunes para todo el sector público provincial.

En el reparto de crédito asignado a las distintas estructuras del Estado, el Poder Judicial dispondrá de una partida anual de $259.666.616.535, mientras que el Poder Legislativo contará con un presupuesto de $83.124.250.419.

En materia salarial, la ley incorpora una pauta de recomposición salarial: si la recaudación efectiva por impuestos provinciales y coparticipación excede las estimaciones, como mínimo el 50% del excedente de libre disponibilidad se aplicará directamente a mejorar los sueldos de los agentes estatales.

A su vez, se faculta a descontar de forma diaria la suma de $2.048.952.400,43 de la Coparticipación Federal de Impuestos para sostener el financiamiento educativo.

Endeudamiento, letras de tesorería y presupuesto de entes autárquicos

Para la administración del crédito público, se presupuestan $28.656.867.383 para atender los servicios de la deuda, correspondiendo $12.347.419.449 a la amortización de capital y $16.309.447.934 al pago de intereses y comisiones.

En materia de financiación, el Poder Ejecutivo queda facultado a contratar operaciones de crédito público por hasta $600.000.000.000 con destino a obras de infraestructura o equipamiento, además de autorizarse la emisión de Letras de Tesorería por un tope de $200.000.000.000 para atender necesidades de caja.

Por último, la ley aprueba las partidas financieras correspondientes a los organismos descentralizados autofinanciados: