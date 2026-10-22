Legisladores del Norte Grande en Corrientes: advierten por las consecuencias del Niño

El vicegobernador Pedro Braillard Poccard y el presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes Eduardo Tassano recibieron a sus pares de las regiones NOA y NEA encabezados por el titular del Parlamento Norte Grande Carlos Silva Neder, vicegobernador de Santiago del Estero, en el Teatro Oficial Juan de Vera como inicio de la jornada que incluyó reuniones de Mesa Directiva y Comisiones en sede del MACC.

En su carácter de anfitrión, Braillard Poccard destacó la consolidación del Parlamento como espacio de integración institucional, construcción de consensos y defensa de los intereses comunes del norte argentino.

Además, puso de relieve el crecimiento institucional de este organismo, surgido de la ampliación del Parlamento del Noroeste con la incorporación de las provincias del Nordeste, destacando el papel de la Junta de Gobernadores en la definición de los principales objetivos regionales.

“Creo que el norte argentino ya tiene definidas metas, tiene definidos objetivos y se está trabajando en conjunto”, expresó. En ese contexto, hizo especial hincapié en la necesidad de sostener la cooperación más allá de las diferencias partidarias. “Podemos tener ideas políticas distintas, podemos tener una militancia política diferente, pero tenemos problemas comunes y esos problemas comunes nos obligan a trabajar mancomunadamente”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Eduardo Tassano, destacó la importancia territorial y demográfica del Norte Grande, cuya diez provincias representan aproximadamente el 30% de la superficie y de la población nacional, aunque su participación en la economía argentina es considerablemente menor.

El titular de Diputados señaló que estas asimetrías explican la necesidad de sostener un espacio de articulación institucional que permita promover políticas de desarrollo y fortalecer los reclamos regionales.

Tassano agradeció el trabajo de los equipos legislativos y del Ejecutivo provincial involucrados en la organización y reivindicó la importancia de contar con ámbitos de discusión que trasciendan las diferencias políticas. En ese sentido, definió al Parlamento del Norte Grande como “una llama de federalismo que se expande a toda la Argentina”.

Finalmente, el presidente del Parlamento Norte Grande, el vicegobernador de Santiago del Estero Carlos Silva Neder remarcó el compromiso de los representantes de las diez provincias y planteó la necesidad de avanzar en una agenda que contemple las particularidades económicas, productivas y climáticas del norte argentino.

Entre los temas prioritarios mencionó el reconocimiento de tarifas energéticas diferenciales para las provincias que soportan temperaturas elevadas durante gran parte del año.

En particular, hizo referencia a Corrientes y al papel estratégico de Yacyretá en la generación de energía eléctrica.

“En cuántas reuniones hablamos de que Yacyretá está aquí en esta provincia de Corrientes, produce la mayor parte de la energía que utilizamos y que necesitamos en esta querida República Argentina. Y la tarifa el correntino la paga como cualquier otro”, expresó. Silva Neder consideró que estas demandas compartidas justifican la existencia del organismo regional.

“Son esas cuestiones que nos unen, que nos movilizan para que este Parlamento sea una realidad”, remarcó.

Finalmente, reconoció el compromiso de los vicegobernadores, las autoridades legislativas y los parlamentarios, y agradeció especialmente la hospitalidad de Corrientes.

Con una participación récord de iniciativas, la 60ª Sesión Plenaria reafirma el papel del Parlamento del Norte Grande como ámbito de diálogo y cooperación institucional.

Las intervenciones de Braillard Poccard, Tassano y Silva Neder coincidieron en la necesidad de fortalecer la integración regional y transformar las demandas comunes en propuestas concretas para el desarrollo de las diez provincias del norte argentino.

Mesa Ejecutiva

En la reunión de Mesa Ejecutiva, desarrollada en el Museo de Arte Contemporáneo -MACC- las autoridades escucharon a los representantes de la fundación AIDS Healtcare Fundation (AHF) Argentina sobre las acciones orientadas a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, que se han incrementado según estadísticas científicas.

También expusieron referentes de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) sobre la Ley de Cabotaje y otras realidades del sector.

Participaron los vicegobernadores de: Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; de Jujuy, Alberto Bernis; de Salta, Antonio Marocco; de Tucumán, Miguel Angel Acevedo y de Corrientes Pedro Braillard Poccard acompañado del vicepresidente Henry Fick.

También los presidentes de cámara: Eduardo Tassano, de la cámara de Diputados de Corrientes; del Poder Legislativo del Chaco, Carmen Delgado y el ex gobernador actual senador provincial Gustavo Valdés.

El plenario de este viernes será transmitido en vivo por las cuentas de Youtube de ambas cámaras legislativas correntinas.