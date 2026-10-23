Sueldos en Corrientes: así será el cronograma de pago para estatales

El Gobierno de Corrientes confirmó las fechas de los sueldos de octubre para los empleados públicos de la provincia. El cronograma se extenderá desde el lunes 26 hasta el viernes 30, de acuerdo con la terminación del DNI.

Las fechas de pagos incluyen a trabajadores activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial.

Los empleados que cobren el lunes podrán disponer del dinero desde el sábado 24, a través de los cajeros automáticos del Banco de Corrientes y los medios electrónicos.

Cronograma de pago