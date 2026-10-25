Gran expectativa por la conferencia de Javier Milei en el 13º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad

La llegada a Corrientes del Presidente de la Nación Argentina, Javier Gerardo Milei, prevista para el próximo jueves 26 de noviembre de 2026, ha despertado una gran expectativa entre quienes aspiran a participar de este encuentro anual de consolidada trayectoria, convertido ya en una cita emblemática de la agenda regional.

A pesar de la gran capacidad del Salón de Conferencias de ESPACIO ANDES, ubicado en Avenida Maipú 3840, de la ciudad de Corrientes y dada la gran convocatoria los lugares disponibles son limitados, por lo que los organizadores instan a formalizar cuanto antes la inscripción para asegurar las correspondientes reservaciones.

Los estudiantes secundarios, terciarios y universitarios podrán solicitar MEDIAS BECAS, accediendo a esta experiencia única mediante el pago de la mitad del valor de la entrada general. Para obtener este beneficio, deberán enviar un correo electrónico con sus datos a elclubdelalibertad@gmail.com.

Quienes deseen participar de las casi 30 ponencias que darán vida a una jornada de excepcional intensidad y riqueza académica pueden inscribirse mediante el enlace bit.ly/congresoregional13, o comunicarse a través de las redes sociales del CLUB DE LA LIBERTAD para recibir más información sobre este destacado encuentro.

La ceremonia inaugural del congreso comenzará a las 8:30 horas y abrirá una programación que se extenderá durante toda la jornada, hasta la conferencia de cierre cuyo inicio está previsto para alrededor de las 18:30 horas. Ante la formidable convocatoria y el elevado número de participantes ya registrados, se recomienda concurrir con suficiente antelación, tanto para facilitar un ingreso ordenado y evitar aglomeraciones como para atender las necesarias disposiciones de seguridad.

El CLUB DE LA LIBERTAD expresa su más profundo reconocimiento a quienes, desde hace años, sostienen con convicción las ideas de la libertad; a sus socios, a sus voluntarios y a todos aquellos que protagonizan este tiempo con su compromiso, su esfuerzo y su participación.

La decimotercera edición del Congreso de Economía Regional está llamada a constituir un nuevo éxito en esta trayectoria compartida. Quienes formamos parte de su historia nos sentimos profundamente honrados por la presencia en Corrientes del Presidente Javier Milei, quien aceptó nuestra invitación para coronar, con su conferencia de cierre, un encuentro que constituye un motivo de legítimo orgullo para nuestra institución.

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