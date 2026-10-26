Corrientes: Juan Pablo Valdés anticipó créditos, obras y más asistencia por las inundaciones

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, aseguró este lunes que la Provincia mantiene un seguimiento permanente de la crecida de los ríos Paraná y Uruguay y de las inundaciones que afectan a distintas localidades. Además, señaló que esta semana anunciarán líneas de crédito para los damnificados y que el Gobierno provincial continuará con las obras de infraestructura hídrica y la asistencia a los municipios.

Valdés mencionó especialmente la situación de Bella Vista y Goya, donde los niveles del río se encuentran a pocos centímetros de alcanzar la alerta, y de Paso de la Patria, donde las inundaciones generan mayores dificultades en materia de infraestructura. También destacó la situación de Itatí, que concentra la mayor cantidad de familias y personas evacuadas y autoevacuadas.

En la capital correntina, el Gobierno provincial trabaja junto con el municipio en los centros de evacuados y en el seguimiento de los barrios afectados. El mandatario expresó su expectativa de que las condiciones meteorológicas favorables y las pocas lluvias permitan que desciendan los niveles del agua.

Además, señaló que la cuenca superior continúa aportando un importante caudal y que esperan que las condiciones del tiempo también mejoren en esa zona.

Anunciarán créditos para evacuados y sectores afectados

Uno de los principales anuncios del gobernador fue la puesta en marcha de líneas de financiamiento para personas y sectores afectados por la emergencia hídrica.

Según explicó, las herramientas estarán destinadas a evacuados, familias que sufrieron daños en sus viviendas y actividades económicas perjudicadas por las inundaciones. El Banco de Corrientes brindará detalles sobre las condiciones y los mecanismos de acceso.

Valdés indicó que el Gobierno provincial prevé subsidiar tasas de interés para acompañar al sector turístico, la infraestructura y los pobladores afectados. También mencionó la posibilidad de avanzar, en una segunda etapa y de ser necesario, con asistencia financiera directa.

El mandatario sostuvo que la Provincia reservó parte de su presupuesto para afrontar la emergencia y acompañar la recuperación una vez que baje el agua.

Hay 18 máquinas trabajando en obras hídricas

En materia de infraestructura, Valdés informó que la Provincia mantiene desplegadas 18 máquinas de Vialidad Provincial, con entre ocho y nueve intervenciones hídricas en ejecución simultánea.

El objetivo es aprovechar los períodos de buen tiempo para mejorar el escurrimiento del agua y reducir los inconvenientes que las lluvias provocan en los barrios. El gobernador destacó que las obras realizadas en sectores periféricos de la capital están respondiendo favorablemente, aunque señaló que todavía quedan trabajos por completar.

También adelantó que analizarán una segunda etapa de inversiones vinculada con los sistemas de bombeo de la ciudad.

Las defensas de Paso de la Patria

Valdés se refirió además al terraplén de contención de Paso de la Patria, cuya obra permanece inconclusa. Explicó que la Provincia buscará que Nación vuelva a llamar a licitación para completar el tramo pendiente.

En caso de que no avance la intervención nacional, el Gobierno provincial evaluará ejecutar los trabajos por etapas durante el próximo año. El objetivo es reforzar la infraestructura de defensa ante futuras crecidas.

El mandatario remarcó que las inundaciones son una situación recurrente y que las ciudades deben continuar incorporando obras para reducir el impacto del agua.

Modernizaron el centro de monitoreo del COE

El gobernador también anunció que dejarán inaugurado el centro de monitoreo del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), que fue modernizado e incorporó nueva tecnología.

Además, anticipó que en unos 40 a 50 días llegarán nuevos equipos para reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias. Entre los recursos mencionó camiones, vehículos de transporte, lanchas y bombas.

A eso se sumará un nuevo software de predicción que permitirá mejorar la prevención y emitir alertas. Según explicó, trabajan para que las notificaciones del COE puedan llegar directamente a los teléfonos celulares de las personas que se encuentren en las zonas afectadas.

Además, agregó que mantiene conversaciones semanales con autoridades nacionales para informar sobre la evolución de la emergencia y coordinar acciones.

Reparaciones en la Costanera y nuevas obras

Respecto de los daños provocados por la crecida en la Costanera de Corrientes, Valdés indicó que esperarán a que baje el agua para evaluar el deterioro y definir las reparaciones necesarias.

Adelantó que algunos trabajos se incorporarán al programa de obras previsto para el próximo año. También recordó que está proyectada una transformación de un sector de la Costanera Sur y que avanza el proyecto de defensas para la zona norte de la capital.

Finalmente, el gobernador señaló que la Provincia continuará trabajando con los municipios en la asistencia a las familias, el seguimiento de los niveles de los ríos y la preparación de los centros de evacuados ante una emergencia que, según advirtió, todavía requiere atención permanente.