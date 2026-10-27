Valdés supervisó el funcionamiento del COE y destacó la tecnología utilizada

Desde el Parque Tecnológico, el gobernador Juan Pablo Valdés relevó las tareas del Comando Operativo de Emergencias .

Además, valoró el uso de herramientas tecnológicas que permiten anticipar eventos climáticos con hasta diez días de anticipación. Remarcó la labor conjunta con los municipios frente a la crecida del río Paraná.

Tecnología y anticipación frente al riesgo

El organismo provincial optimizó sus capacidades operativas mediante la centralización de datos satelitales y meteorológicos.

La incorporación de herramientas tecnológicas permite proyectar escenarios de contingencia con un margen de entre siete y diez días de anticipación.

El centro opera en el Parque Tecnológico gracias a un espacio cedido por el Instituto de Modernización e Innovación (IMI), dotado de plataformas de gestión de riesgos y paneles integrales.

Desde el predio se supervisan en tiempo real la crecida de los ríos, focos de incendios, temperaturas extremas y la evolución del fenómeno de El Niño.

Coordinación territorial y asistencia a los municipios

El Ejecutivo provincial mantiene un canal de trabajo directo con las administraciones locales para mitigar impactos.

Si bien el régimen de lluvias se presenta favorable, las autoridades advirtieron que la crecida del río Paraná continúa exigiendo un seguimiento complejo y sostenido.

El Gobierno destacó que las obras hídricas y de canalización realizadas de manera anticipada posibilitan una respuesta inmediata en el territorio.

Valdés enfatizó la necesidad de mantener la unidad operativa junto a cada intendente, asegurando la presencia del Estado provincial allí donde la ciudadanía lo requiera.