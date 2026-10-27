La Municipalidad de Corrientes paga los sueldos de octubre desde el viernes

La Municipalidad de Corrientes confirmó las fechas de liquidación de los sueldos del mes de octubre para todo el personal de la administración pública municipal.

De acuerdo con lo informado de forma oficial por el Ejecutivo municipal, la acreditación de haberes dará inicio este viernes 30 de octubre y se completará durante los primeros días de noviembre.

Durante la primera jornada del cronograma, el viernes 30, percibirán sus salarios los trabajadores del área de Higiene Urbana. Asimismo, en esa misma fecha quedarán depositados los haberes para los beneficiarios bancarizados del programa Neike, quienes podrán realizar la extracción de sus fondos a través de las redes de cajeros automáticos habilitadas.

Con motivo del asueto administrativo del lunes 2 de noviembre, correspondiente a la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, el esquema de pagos presenciales y por ventanilla se reanudará al día siguiente.

Continuidad del cronograma para planta permanente, contratados y Neike

El esquema de acreditaciones continuará según el siguiente calendario ordenado por la terminación de la documentación personal: