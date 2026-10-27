La Municipalidad de Corrientes paga los sueldos de octubre desde el viernes

La Municipalidad de Corrientes confirmó las fechas de liquidación de los sueldos del mes de octubre para todo el personal de la administración pública municipal.
De acuerdo con lo informado de forma oficial por el Ejecutivo municipal, la acreditación de haberes dará inicio este viernes 30 de octubre y se completará durante los primeros días de noviembre.
Durante la primera jornada del cronograma, el viernes 30, percibirán sus salarios los trabajadores del área de Higiene Urbana. Asimismo, en esa misma fecha quedarán depositados los haberes para los beneficiarios bancarizados del programa Neike, quienes podrán realizar la extracción de sus fondos a través de las redes de cajeros automáticos habilitadas.
Con motivo del asueto administrativo del lunes 2 de noviembre, correspondiente a la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, el esquema de pagos presenciales y por ventanilla se reanudará al día siguiente.
Continuidad del cronograma para planta permanente, contratados y Neike
El esquema de acreditaciones continuará según el siguiente calendario ordenado por la terminación de la documentación personal:
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Martes 3 de noviembre: Agentes de planta permanente y contratados con documentos finalizados en 0, 1, 2, 3 y 4. En esta misma fecha, los agentes Neike no bancarizados podrán cobrar en la sede céntrica de la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en Brasil 1269, en los turnos de 7:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:00.
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Miércoles 4 de noviembre: Agentes de planta permanente y contratados con DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9, concluyendo la liquidación del mes. Paralelamente, en la sede de la CMP cobrarán los Neike no bancarizados con igual terminación de documento en los mismos horarios habilitados.