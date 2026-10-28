Valdés gestiona fondos nacionales para inundaciones por más de 3 mil millones de pesos

El gobernador Juan Pablo Valdés confirmó este miércoles que aguardan la llegada de 3.000 millones de pesos enviados por Nación para mitigar las inundaciones.

Además, destacó los proyectos de arenas de fractura para Vaca Muerta y el avance de importantes licitaciones de infraestructura en territorio correntino.

Gestión de fondos y asistencia ante contingencias climáticas

El mandatario provincial detalló el estado de las tramitaciones financieras destinadas a dar respuesta a las comunas afectadas por la crecida de los ríos.

Valdés explicó que las gestiones se idearon en base al cálculo de un período crítico estimado en el mediano plazo, para así "mantener a la provincia asistida" en un contexto de contingencias que contemplan será de "alrededor de 30, 45 días".

Sobre el envío de partidas económicas, ratificó el compromiso oficial al sostener "todos los aportes", precisando que "son 3.000 millones los que nosotros solicitamos", monto que fue confirmado desde Nación.

En paralelo a la asistencia financiera, el gobierno provincial continúa proveyendo maquinaria a los municipios para optimizar los desagües pluviales y la limpieza de cauces ante los aumentos de caudal.

Proyección productiva: arenas de fracking para Vaca Muerta

Corrientes apunta a consolidarse como un actor estratégico en la cadena de suministros energéticos nacionales.

El relevamiento de más de diez proyectos mineros posiciona a la región como fuente clave del insumo. El gobernador dijo al respecto que "la buena noticia es que Corrientes también tiene arenas para fracturas, arenas de alta calidad, de las mejores de las que hoy se consiguen y que podríamos ser un gran proveedor a futuro de este material".

El mandatario ubicó los yacimientos en el área portuaria de Lavalle, Bella Vista, Esquina y Goya, señalando que el futuro puerto de Lavalle servirá como nodo logístico de salida.

Esta integración con los proyectos energéticos de Neuquén representará, en palabras de Valdés, "mucho trabajo para lo que va a venir".

Infraestructura, licitaciones y obras con financiamiento externo

El plan de inversiones públicas de la administración provincial contempla hitos inmediatos de ejecución.

Valdés confirmó que los proyectos con financiamiento internacional, como los créditos de la AFD destinados a la zona de San Miguel y el tramo vial, avanzan hacia sus aperturas formales. "Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos para que se pueda llamar a licitación en noviembre, junto también con el puerto de Lavalle", detalló el funcionario.

Respecto a la ejecución de las obras públicas previstas para el próximo año, el gobernador enfatizó una premisa innegociable: "la mano de obra tiene que ser correntina, para nosotros es un punto crucial", dijo y agregó que esa premisa se trasladará a "la hora de la definición de las empresas que ganen las licitaciones, tengan que contratar mano de obra correntina".

Asimismo, adelantó que se retomaron las gestiones técnicas junto a Recursos Hídricos de la Nación para reactivar los tramos faltantes de las defensas en la localidad turística de Paso de la Patria.