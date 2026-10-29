El mensaje de Juan Pablo Valdés sobre Nanci, con un firme pedido de justicia

Luego de confirmarse por vías oficiales que el cuerpo hallado este miércoles en la zona rural de la localida de Esquina corresponde al de la docente Nanci Godoy, el gobernador Juan Pablo Valdés expresó su respeto a la familia, a la que comprometió el acompañamiento, e hizo público su deseo de que se haga justicia.

"Que caiga sobre los responsables todo el peso de la ley", manifestó este jueves el jefe del Poder Ejecutivo de la Provincia, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

EL MENSAJE COMPLETO

Con profundo dolor hemos recibido la confirmación oficial por parte del Ministerio Público Fiscal de que los restos hallados ayer por la Policía de Corrientes corresponden a la docente Nancy Godoy. Mi más sentido pésame a su familia y a toda la comunidad de Esquina en este momento de inmenso dolor.

Por responsabilidad institucional con la investigación y, sobre todo, por respeto al dolor de su familia, recién ahora corresponde hacer declaraciones públicas.

Desde que se conoció la denuncia, nuestra prioridad fue poner todos los recursos a disposición de la investigación para encontrarla.

Confirmada la más triste de las noticias, ahora es tarea de la Justicia continuar con la investigación para que caiga sobre los responsables todo el peso de la ley.



Reitero nuestro acompañamiento a la familia y a todos quienes quisieron a Nancy.