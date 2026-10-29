Tomó estado parlamentario el proyecto de Presupuesto 2027: prevén gastos por $4,8 billones

n En el marco de la 14° Sesión Ordinaria del Senado, presidida por el vicegobernador Pedro Braillad Poccard, ingresó el proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Pública Provincial para el ejercicio 2027.



La iniciativa, remitida por el Poder Ejecutivo, fue girada a la Comisión de Impuesto y Presupuesto para su correspondiente análisis.



Además, se convirtió en ley el proyecto enviado con modificaciones de la Cámara de Diputados, presentado por los Senadores Sergio Moisés Flinta, Gustavo Adolfo Valdés, Noel Eugenio Breard, Henry Jorge Fick, Francisco Ignacio Osella y otros por el que se instituye el Plan Provincial de Conservación de Grandes Felinos, que garantiza el resarcimiento a productores ganaderos que puedan ser afectados por estos animales.



También se aprobó el pliego de Dr. Omar Darío Romero para ocupar el cargo de Juez de Paz de Berón de Astrada, la audiencia tuvo lugar el 15 de octubre pasado. También se desarrollaron dos audiencias públicas: la del Dr. Mauro Daniel Casco para la designación en el cargo de Fiscal de la UFIC (Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas) de Goya, y la otra del Dr. Juan Ignacio Alderete para la designación en el cargo de Defensor de Pobres y Ausentes Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Corrientes.

Presupuesto 2027



El año pasado los gastos proyectados fueron de 3,2 billones de pesos.



Planta de personal, partidas para poderes estatales y pauta salarial.



En lo relativo al empleo público, el presupuesto fija una planta permanente de 52.204 cargos y una previsión de 30.342 puestos para personal temporario en la Administración Provincial.



Paralelamente, se fijó un máximo de 357.502 horas cátedra y comunes para todo el sector público provincial.



En el reparto de crédito asignado a las distintas estructuras del Estado, el Poder Judicial dispondrá de una partida anual de $259.666.616.535, mientras que el Poder Legislativo contará con un presupuesto de $83.124.250.419.



En materia salarial, la ley incorpora una pauta de recomposición salarial: si la recaudación efectiva por impuestos provinciales y coparticipación excede las estimaciones, como mínimo el 50% del excedente de libre disponibilidad se aplicará directamente a mejorar los sueldos de los agentes estatales.



A su vez, se faculta a descontar de forma diaria la suma de $2.048.952.400,43 de la Coparticipación Federal de Impuestos para sostener el financiamiento educativo.

Endeudamiento, letras de tesorería y presupuesto de entes autárquicos



Para la administración del crédito público, se presupuestan $28.656.867.383 para atender los servicios de la deuda, correspondiendo $12.347.419.449 a la amortización de capital y $16.309.447.934 al pago de intereses y comisiones.



En materia de financiación, el Poder Ejecutivo queda facultado a contratar operaciones de crédito público por hasta $600.000.000.000 con destino a obras de infraestructura o equipamiento, además de autorizarse la emisión de Letras de Tesorería por un tope de $200.000.000.000 para atender necesidades de caja.



Por último, la ley aprueba las partidas financieras correspondientes a los organismos descentralizados autofinanciados:



l Instituto de Previsión Social (IPS): $1.026.600.306.611.



l Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec): $652.399.339.505,36.



l Instituto de Obra Social de Corrientes (Ioscor): $297.254.775.590.



l Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico): $100.776.500.000.



