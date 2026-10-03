Juan Pablo Valdés avanzó en Francia por el financiamiento de obras energéticas para Corrientes

El gobernador Juan Pablo Valdés avanzó en el marco de la Argentina Week con gestiones ante la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para financiar obras de infraestructura energética en Corrientes. Durante el encuentro, el organismo confirmó que una delegación técnica visitará la provincia en noviembre para conocer los proyectos.

Valdés se reunió con Anna Lipchitz, directora para Latinoamérica de la AFD, organismo público que financia y acompaña proyectos vinculados al desarrollo sostenible.

El proyecto

Entre las obras analizadas se encuentra el proyecto de la línea de cierre de Alta Tensión sobre la RN 118, entre Saladas, Santa Rosa y Curuzú Laurel.

Además, Valdés explicó que esto también contempla la construcción de dos nuevas estaciones transformadoras en Santa Rosa y Curuzú Laurel. Del mismo modo, la ampliación de la estación Bruyne.

El proyecto cuenta con un diseño ejecutivo desarrollado bajo estándares internacionales y apunta a fortalecer la infraestructura eléctrica provincial para generar mejores condiciones para el desarrollo productivo, industrial y social.

Durante la visita prevista para noviembre, los técnicos de la AFD conocerán el proyecto en territorio y evaluarán sus características y posibilidades de financiamiento.



