Elecciones: publican el padrón provisional en Corrientes y abren el período de reclamos

La Justicia Electoral informó este viernes que desde el próximo 1 de noviembre permanecerán exhibidos los datos del padrón provisional de electores con miras a los comicios para las elecciones nacionales del año 2027.

La medida fue dada a conocer por el Juez Federal Subrogante de Primera Instancia N° 1 con competencia electoral de Corrientes, Gustavo Fresneda, en cumplimiento con los plazos institucionales establecidos por la Cámara Nacional Electoral mediante la Acordada Extraordinaria N° 154/26.

La consulta pública del registro se extenderá de manera ininterrumpida por un período legal de 30 días.

Desde el juzgado federal informaron a los partidos políticos con personería en el distrito y a la ciudadanía en general que la publicación temprana tiene como objetivo permitir la verificación del estado de inscripción y corregir posibles inconsistencias administrativas antes del cierre de los padrones definitivos.

Vías de consulta virtual y trámite de reclamos

El electorado correntino podrá revisar su inclusión registral y constatar la precisión de los datos filiatorios ingresando al sitio oficial de internet dispuesto por el fuero electoral.

En caso de detectar errores en la asignación de circuito, omisiones indebidas o inconsistencias relativas al domicilio, los ciudadanos afectados deberán formalizar su reclamo adjuntando copia legible del Documento Nacional de Identidad donde conste el último domicilio asentado.

Las gestiones y correcciones podrán tramitarse a través de las siguientes vías habilitadas: