Hace 43 años, Pocho Romero Feris ganaba las urnas para ser el gobernador de la democracia

Se cumplen 43 años de que José Antonio “Pocho” Romero Feris ganó una elección histórica, convirtiéndose con apenas 42 años en el mandatario provincial más joven desde la vuelta a la democracia.







El 30 de octubre de 1983 el autonomista Pocho Romero Feris se impuso en las urnas con 100.000 votos, de un total de 339.799 sufragios válidos. En esa oportunidad, derrotó al peronista y exgobernador Julio Romero en un momento clave para la vida institucional argentina y correntina: el regreso de la democracia.







Pocho había sido presidente de la Cámara de Diputados con apenas 24 años, el más joven de América. 18 años después asumía la responsabilidad de un proyecto político que buscaba encauzar a Corrientes en el desarrollo y la modernización.







Romero Feris se alzó con 100.000 votos ante su principal competidor y se coronó gobernador. Fue una fiesta correntina, autonomista.

Recordando también al doctor Raúl Alfonsín en su mensaje ante el Congreso en oportunidad del regreso a la Democracia, Romero Feris rememoró la historia de aquel histórico Pacto concertado entre los partidos Autonomista y Liberal, tras lo cual “ganamos 105 mil a 50 mil” y en cuyo marco “votó mucha gente, prácticamente era la mitad del Padrón actual”.

“No hubo interna, fuimos con fórmulas separadas y una sola lista de electores”, mencionó el líder del autonomismo, político precoz quien a los 18 años de edad ya ascendía a la Presidencia del Partido Autonomista

“El Partido Liberal había planteado que fuéramos con dos fórmulas. La fórmula liberal estaba integrada por Ricardo Leconte - García Enciso y la nuestra por Romero Feris – Mancini”, mencionó.

Sin interna y una sola lista de electores, "el acuerdo al que arribó el Pacto fue que fuéramos como formulas separadas. Lo que se oficializó fueron los electores. El que ganaba llevaba el gobernador y el que perdía llevaba el vice. Fueron 105 mil los votos del autonomismo y 50 y pico mil del liberalismo. El justicialismo segundo y tercero el radicalismo”, detalló.

“Nos fijamos el objetivo de solucionar el tema de la infraestructura en la provincia y trabajar como correspondía en este sentido. Había pueblos que no tenían luz las 24 horas, los teléfonos eran a magneto. Encontramos un gran eco en el presidente Alfonsín, con generosidad, grandeza y códigos muy firmes”, valoró el dirigente.

ACIERTOS Y ERRORES

Tal lo reconocido por el propio ex gobernador en lo atinente a su gestión como primer gobernador electo una vez recuperada la democracia.

En este sentido recordó aquel episodio donde un joven se hizo pasar por el hijo del secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuellar. “Fue un error involuntario de un querido amigo funcionario”, dijo sin profundizar en los detalles.

Y en el lado positivo de la balanza, por supuesto, no podía dejar de rememorar la llegada del Papa Juan Pablo II a tierra correntina, ya que fue otro de los momentos memorables que se vivieron durante su gestión como gobernador, cuando en el año 1987 más de 50 mil personas se reunieron bajo una lluvia torrencial en los alrededores de la intersección de las avenidas Chacabuco e Independencia, en la capital correntina, siguiendo fielmente las principales instancias de la misa celebrada por Su Santidad.

Por otra parte, en cuanto a la creación del Instituto de Cardiología, Pocho puso de relieve que su esposa Marly Brisco de Romero Feris fue quien más insistió para constituir la Fundación, que fue presidida en primera instancia por Adolfo Navajas Artaza.

“La fundación está cumpliendo un rol fundamental, sobre todo en la financiación de ese hospital”, dijo al respecto.

Luego, nombrando a cada uno de sus colaboradores y las funciones que desempeñaron durante el período que duró su Gobernación, Romero Feris señaló: “Yo lo único que hice fue presidir un equipo de personas de una gran capacidad”.

Hoy por hoy, el líder autonomista, fiel a su estilo, sigue apostando al dialogo y a la búsqueda de consenso. “Y que la democracia interna sea una realidad”, dijo antes de despedirse de la audiencia de Sudamericana.

LA CREACIÓN DEL PACTO

El Pacto Autonomista - Liberal (PAL) fue una alianza de partidos a nivel Provincial en la Provincia de Corrientes. Nucleaba en ella a los partidos Autonomista y Liberal de aquella Provincia, fue fundado en el año 1961 y finalizó en el año 2000. El Pacto, como se lo conocía, entregó a la provincia varios de sus gobernadores, entre ellos los primeros mandatarios de Corrientes luego de la restauración de la Democracia en el año 1983. Ellos fueron, José Antonio Romero Feris, Ricardo Guillermo Leconte y Raúl Rolando Romero Feris.

El Pacto se creó en el año 1961, con el solo motivo de propiciar la gobernabilidad de la Provincia de Corrientes en manos de las fuerzas provinciales (Autonomismo y Liberalismo). El 28 de febrero de 1958 gana las elecciones provinciales la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI según sus iniciales). La elección se legitima a través del Colegio Electoral (el viejo sistema de elección indirecta por medio de electores) mediante el voto de cinco de electores, todos ellos Autonomistas, con el fin de afianzar el conservadurismo en el ámbito de la administración pública. El incumplimiento de los Intransigentes no llevó a buen fin el entendimiento político, aunque sentó un precedente.

El compromiso fue firmado entre el Partido Autonomista y la UCRI de que el 50% de las Intendencias de la provincia de Corrientes serían de los Radicales Intransigentes y el otro 50% serían para los Autonomistas. El argumento esgrimido para el voto de los electores hacia la fórmula radical consistía en que: "El espíritu de la legislación vigente aconsejaba el voto de las minorías hacia la primer mayoría para de esa forma obedecer la voluntad popular afianzando el régimen pluralista y democrático".

Esta situación, sumada a la reforma de la Constitución Provincial del `60, hizo que el 14 de junio de 1961 se creara por iniciativa de los Autonomistas Omar y Galileo Mancini, Ángel Mórtola, Salvador Di Tomasso, Escribano Ángel Colombo y Fernando Miranda Gallino entre otros y de los Liberales Diego Nicolás Díaz Colodrero, Dr. Víctor Ormaechea y Dr. Ernesto Meabe, el denominado Pacto Autonomista Liberal, partidos que ya venían trabajando juntos en el orden legislativo y pensando en las elecciones generales de 1962 y legislativas de ese año. Este pacto estaba basado principalmente en la alternancia del ejecutivo y reparto equilibrado y armónico de Legisladores y cargos públicos.

A partir de esta formulación, las elecciones eran ganadas por esta alianza de partidos que comenzó a ser la principal fuerza a nivel provincial y local. Estos partidos mantienen los mismos lineamientos de alrededor de 150 años cada una. Pero en 1973, mediante la reforma constitucional de voto directo, gana las elecciones el Peronista don Julio Romero y su primer medida es la de intervenir los municipios donde el peronismo no había triunfado. Más tarde, luego del golpe de estado que derrocó a Romero y reinstaurada la Democracia en el año 1983, el Pacto Autonomista Liberal, volvió a recuperar su vigencia como opción política de Gobierno, al ganar las Elecciones Generales de la Provincia en el año 1983. El elegido para ejercer la Gobernación de la Provincia fue el Autonomista, José Antonio Romero Feris.

El Partido Autonomista inauguró un largo período democrático, que solo sería interrumpido por las intervenciones federales.







El Pacto Autonomista-Liberal, que celebró haber alcanzado más de la mitad de los colegiados, y los radicales, que veían cómo Raúl Alfonsín asumía como presidente.







El resto es historia conocida. La gestión de José Antonio “Pocho” Romero Feris concretó trascendentales obras que modernizaron la estructura vial y de comunicación de la provincia.







Pero lo que más permanece grabado en la sociedad correntina es la visita del santo Juan Pablo II, único papa que visitó Corrientes. Otra de las características de la gestión de Pocho fue el equipo de trabajo, un gabinete conformado por profesionales de distintos rubros y de distintas extracciones partidarias, que desarrollaron su labor con autonomía y responsabilidad.







Un gobierno que no contó con una remesa asegurada, como la coparticipación, pero que sentó las bases del desarrollo provincial con industrias y respeto irrestricto a la Constitución. Fue el mandatario que más viviendas construyó, más de 22.000. Aún, 40 años después ningún gobierno construyó más casas. Se avanzó en redes cloacales. Se construyó el emblemático Cardiológico, obra que aún hoy es ícono en todo el país.







Encaró el proyecto más ambicioso de construcción de barrios emblemáticos como las Mil Viviendas, Güemes, Laguna Seca y 17 de Agosto, entre otros. También avanzó con la mejora vial en rutas y caminos de gran parte del territorio, que aún permiten intercomunicar la producción local.







Otra obra emblemática fue el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola para sede de la Fiesta Nacional del Chamamé, que continúa hasta hoy.







También avanzó con la mejora vial en rutas y caminos en gran parte de la provincia, que hasta hoy perduran y permiten la comercialización de la producción local.







Se sumó a la agenda de proyectos concluidos el Hospital Zonal de Goya, el Geriátrico y demás centros asistenciales en el interior.







Además de la salud, la educación también fue prioridad. Pudo construir escuelas de nivel primario y secundario, además de las Efas (Escuelas de Familia Agrícola), institutos agropecuarios y aduaneros.







En ese sentido, nadie puede olvidar la visita del Premio Nobel Federico Leloir, quien, invitado especialmente por Pocho, vino a Corrientes para inaugurar la escuela que lleva su nombre.







Otro de los ejes de la gestión del autonomista fue la modernización. Se logró la interconexión de la Provincia al discado nacional internacional, incluyendo a la costa del Uruguay y el Paraná a la nueva telefonía, que reemplazó al viejo sistema de operadoras.







Los sectores agropecuario e industrial también figuraron como puntales del gobierno. Se hicieron convenios en el área de la producción con Fidabid, la cuenca lechera y se incentivó el apoyo a las industrias.







El hito para toda la región fue la instalación de las fábricas Gatic Alpargatas, en San Luis del Palmar y Textil Nordeste, Quilmes entre otros, que hoy siguen vigentes y crean numerosos puestos de trabajo para los correntinos.







Un día como hoy, pero hace 43 años, Corrientes era una fiesta. Pocho Romero Feris recibía la banda y el bastón gubernamental tras los años oscuros de dictadura cívico-militar.







Pocho iniciaría una larga carrera política, aún vigente ya que el próximo lunes jurará como Parlamentario Nacional del Mercosur.







Durante su primer año de mandato los gobernadores de las demás provincias lo eligieron para ser presidente del Consejo Federal de Inversiones (CFI).