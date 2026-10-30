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FENÓMENO EL NIÑO

Corrientes Cerca llevó servicios y asistencia integral a los vecinos de Paso de la Patria

El operativo se realizó en el Médano Histórico y ofreció atención médica, vacunación, prevención del dengue y asesoramiento de distintos organismos provinciales.

Por El Litoral

Viernes, 30 de octubre de 2026 a las 19:55

El Gobierno de Corrientes continúa fortaleciendo la presencia territorial con operativos integrales para asistir a las familias afectadas por el fenómeno de El Niño. En ese marco, este viernes se realizó una nueva edición del operativo Corrientes Cerca en Paso de la Patria, con prestaciones y servicios gratuitos para las familias de la localidad.



La jornada tuvo lugar en el predio del Médano Histórico y reunió a distintos organismos provinciales que brindaron atención primaria de la salud, consultas médicas de diversas especialidades, vacunación y testeos epidemiológicos. También participaron el Registro Civil, el IPS y el IOSCOR, junto con los programas de Necesidades Críticas, atención veterinaria y acciones de concientización sobre el cuidado del agua y la prevención del dengue, a cargo del ICAA y el ente regulador AOSC.



La iniciativa permitió que los vecinos pudieran acceder a distintas prestaciones y realizar trámites en un mismo lugar, sin necesidad de trasladarse a la Capital. En ese sentido, Rosana, una de las asistentes, destacó la importancia de acercar estos servicios al interior provincial: “Hay mucha gente que no puede viajar hasta Capital por razones de trabajo, y esto nos facilita mucho los trámites”, expresó desde el puesto de atención del IPS.



También hubo una importante respuesta de las familias que aprovecharon la jornada para realizar controles pediátricos y acceder a servicios veterinarios, entre ellos vacunación y desparasitación de mascotas. Entre las acciones de prevención, se destacó la entrega de ovitrampas para el control del mosquito transmisor del dengue. Ruth, vecina de la localidad, valoró esta herramienta y su utilidad para el cuidado de la salud familiar. 



De esta manera, el operativo Corrientes Cerca continúa acercando servicios esenciales a las distintas localidades, facilitando el acceso a la atención y promoviendo acciones de prevención y cuidado de la salud en toda la provincia.

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