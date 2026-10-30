Valdés anunció obras urgentes para Paso de la Patria ante la crecida del Paraná

El gobernador Juan Pablo Valdés anunció que, a medida que baje el río Paraná, comenzarán los trabajos para recomponer parte del terraplén y de la infraestructura dañada por la crecida en Paso de la Patria. La intervención se realizará durante la ventana que permita el descenso del nivel del agua, con el objetivo de preparar mejor a las ciudades ante un eventual repunte.

“Ya estamos preparando los diferentes trabajos para recomponer parte del terraplén que se había ido, parte de la infraestructura que se rompió”, sostuvo durante una visita a Paso de la Patria este viernes. También señaló que se están definiendo las obras necesarias para mitigar las consecuencias de la crecida.

El mandatario remarcó que las localidades ubicadas junto al río deberán trabajar de manera conjunta y que el Estado provincial debe coordinar acciones con los intendentes y las comunidades. “La crecida del Paraná hoy nos tiene trabajando sobre las ciudades fronteras”, afirmó.

Según explicó, la baja del río permitirá avanzar con las tareas y mejorar la preparación de las ciudades ante una posible nueva subida. “Nos va a permitir a nosotros tener una ventana para que si llegase a tener un repunte, la ciudad esté un poco mejor preparada”, indicó.

Además, planteó la posibilidad de gestionar fondos nacionales para ejecutar las obras, aunque pidió avanzar sin demoras con las tareas que puedan realizarse. “Es una decisión que hemos tomado, es una decisión que no puede demorar más”, aseguró.