Valdés supervisó obras hídricas para reducir anegamientos

El gobernador Juan Pablo Valdés recorrió este viernes las obras hídricas que se ejecutan en San Luis del Palmar y el paraje La Palmira, en el departamento de Itatí. Se trata de intervenciones destinadas a mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de inundaciones en la localidad y zonas aledañas, mediante trabajos sobre el Riachuelo y la adecuación de canales.

Trabajos sobre el Riachuelo

En San Luis del Palmar, los trabajos comprenden la limpieza y readecuación del Riachuelo, cuyo cauce presentaba obstrucciones que dificultaban el normal escurrimiento del agua y contribuían a los anegamientos, particularmente aguas arriba del puente de la Ruta Nacional 5.

Al referirse a las tareas en La Palmira, Valdés explicó que “esta obra era un gran anhelo, y tomamos la decisión de comenzar a hacerla, llegando ya hasta el primer tramo que es la Ruta 12”.

Aseguró que “es una obra sumamente necesaria para San Luis del Palmar y toda la región”. Valoró en este marco el trabajo y la articulación con los intendentes de estas localidades, ya que “plantearon las necesidades de estas obras en diciembre cuando llegamos a la gestión, armamos un plan y nos pusimos a trabajar en ello, viendo que El Niño podía llegar”.

El objetivo ante las lluvias

“Si bien las lluvias nos dieron un tiempo aún para poder trabajar, nosotros seguimos aprovechando, y mejorando todo lo que podemos en cuanto a la situación de escurrimiento de las diferentes ciudades”, expresó.

Por su parte el intendente de San Luis del Palmar, Reni Buján, elogió las obras hídricas que lleva adelante la Provincia y destacó que “era una obra tan anhelada de tanto tiempo que veníamos padeciendo no solo con una inundación sino, años atrás también”, en referencia a los problemas que atravesó la localidad.

El respaldo del intendente

Asimismo, resaltó la magnitud de los trabajos y la infraestructura que se está incorporando al señalar que “es una megaobra con toda esta infraestructura que podemos sumar a la canalización que se está haciendo en la otra parte de la ciudad”. Además, valoró el trabajo de los especialistas y sostuvo que “ver el trabajo forzoso, minucioso y estructurado por los especialistas, a los sanluiseños nos da tranquilidad”.

Los trabajos

Las intervenciones sobre el río Riachuelo están proyectadas en dos etapas de 5.000 metros cada una. Se realizan con especial cuidado del entorno natural, contemplando la preservación del ambiente y de los árboles de la zona. El objetivo es facilitar el escurrimiento del agua hacia el río Paraná.

Obras en La Palmira

En cuanto a las obras en La Palmira, el titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Luis Cardoso, explicó que los trabajos se desarrollan en la cuenca media del Riachuelo, que incide en los problemas hídricos de San Luis del Palmar y la ciudad de Corrientes.

La intervención contempla la construcción de un canal que permitirá captar parte del caudal del Riachuelo y conducirlo hacia el río Paraná. El conjunto de estas obras apunta a disminuir el impacto de las crecidas del Riachuelo, proteger a las familias, sus viviendas y los animales, y mejorar las condiciones hídricas de la región.