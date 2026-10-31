Lisandro Almirón: “El futuro está acá, en los jóvenes de Corrientes”

La Juventud de La Libertad Avanza Corrientes realizará su Congreso Provincial el próximo 14 de noviembre, a las 16, en el Salón Cambacuá del Hotel Turismo. El encuentro reunirá a jóvenes de toda la provincia en una jornada de formación, intercambio de experiencias y participación. La entrada será gratuita, con cupos limitados.

La Juventud de La Libertad Avanza Corrientes continúa fortaleciendo su organización y consolidando su presencia en toda la provincia. Tras participar en los congresos juveniles realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza, el espacio se prepara para recibir a jóvenes de distintas localidades correntinas en un encuentro que busca promover nuevas ideas, generar oportunidades de formación y fortalecer el compromiso de las nuevas generaciones.

El Congreso se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre, desde las 16:00, en el Salón Cambacuá del Hotel Turismo, en Corrientes Capital, y contará con una programación que combinará formación, experiencias, debate y actividades recreativas.

En ese marco, el diputado nacional Lisandro Almirón, quien acompaña e impulsa el fortalecimiento de la organización juvenil en la provincia, destacó el protagonismo de las nuevas generaciones:

“El futuro está acá, en los jóvenes de Corrientes. Lo vemos en quienes emprenden, estudian, se forman y se involucran para transformar su realidad. Su participación tiene valor hoy, y queremos que encuentren espacios para expresar sus ideas y llevarlas adelante. Por eso, este 14 de noviembre los invitamos a encontrarnos, compartir experiencias y seguir construyendo una Argentina con más libertad y oportunidades”.

La participación de representantes correntinos en los congresos de CABA, realizado el 16 de octubre, y Mendoza, desarrollado el 17 de octubre, permitió fortalecer vínculos con jóvenes de otras provincias e intercambiar experiencias sobre militancia, comunicación, formación política y organización territorial.

Ese recorrido constituye un antecedente importante para el encuentro que tendrá ahora a Corrientes como anfitriona, con el acompañamiento de la conducción provincial de La Libertad Avanza y el compromiso de seguir ampliando los espacios de participación juvenil.

Formación, nuevas tecnologías y liderazgo juvenil

La programación incluirá paneles sobre inteligencia artificial y nuevas tecnologías, emprendedurismo juvenil, desarrollo del sector agropecuario, psicología y salud mental, con el propósito de acercar herramientas, conocimientos y experiencias vinculadas con los desafíos actuales.

También se desarrollarán espacios de intercambio sobre trabajo territorial, campañas electorales, organización de actividades y comunicación en redes sociales, en los que jóvenes militantes compartirán sus experiencias y aprendizajes.

La jornada contará además con propuestas recreativas, música, juegos e invitados especiales, promoviendo un ámbito de encuentro e integración entre jóvenes de distintos puntos de la provincia.

Con la mirada puesta en los desafíos políticos de 2027, la Juventud de La Libertad Avanza Corrientes continúa consolidando su presencia territorial, fortaleciendo su organización y promoviendo la formación de nuevos dirigentes comprometidos con las ideas de la libertad y el proyecto de transformación que encabeza el presidente Javier Milei.

El Congreso representa una nueva instancia de crecimiento para la organización juvenil y una oportunidad para que más jóvenes se acerquen, compartan sus inquietudes y se involucren activamente en la construcción del futuro de Corrientes.

La convocatoria es abierta y gratuita, con cupos limitados.

INFORMACIÓN DEL EVENTO

Evento: Congreso de la Juventud de La Libertad Avanza Corrientes.

Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026.

Horario: 16 horas.

Lugar: Salón Cambacuá del Hotel Turismo, Corrientes Capital.

Entrada: gratuita, con cupos limitados.

Organiza: Juventud de La Libertad Avanza Corrientes.