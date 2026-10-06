El Gobierno de Corrientes anunció el cronograma del Plus Unificado de octubre

El Gobierno de Corrientes informó este martes que el pago del Plus Unificado correspondiente al mes de octubre para trabajadores provinciales activos y jubilados comenzará el miércoles 7.
El cronograma se desarrollará hasta el miércoles 14, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad.
Cronograma de pago
- Miércoles 7: terminados en 0 y 1.
- Jueves 8: terminados en 2 y 3.
- Viernes 9: terminados en 4 y 5.
- Martes 13: terminados en 6 y 7. Disponible en cajeros a partir del sábado 10.
- Miércoles 14: terminados en 8 y 9.