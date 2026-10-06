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El Gobierno de Corrientes anunció el cronograma del Plus Unificado de octubre

Los pagos se realizarán entre el 7 y el 14 de este mes para trabajadores activos y jubilados de la provincia.

Por El Litoral

Martes, 06 de octubre de 2026 a las 10:49

El Gobierno de Corrientes informó este martes que el pago del Plus Unificado correspondiente al mes de octubre para trabajadores provinciales activos y jubilados comenzará el miércoles 7

El cronograma se desarrollará hasta el miércoles 14, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad

Cronograma de pago

  • Miércoles 7: terminados en 0 y 1.
  • Jueves 8: terminados en 2 y 3.
  • Viernes 9: terminados en 4 y 5.
  • Martes 13: terminados en 6 y 7. Disponible en cajeros a partir del sábado 10.
  • Miércoles 14: terminados en 8 y 9.
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