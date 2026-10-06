El Gobierno confirmó el inicio de obras viales en Corrientes tras la firma de concesiones de la Red Federal

El Gobierno nacional confirmó el traspaso y la puesta en marcha de las obras de remodelación y mantenimiento para las rutas nacionales en Corrientes y otras provincias, en el marco del programa de privatización vial denominado Red Federal de Concesiones (RFC).

La medida contempla la toma de posesión efectiva por parte del sector privado a partir de este miércoles.

La oficialización estuvo a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó la concreción de los convenios a través de sus redes sociales.

"Hoy dimos un paso fundamental para transformar la infraestructura vial argentina: firmamos las concesiones para la toma de posesión de los 8 tramos de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones", expresó el funcionario nacional.

En la misma línea, remarcó que con esta rúbrica quedarán en ejecución más de 9.000 kilómetros de trazas nacionales bajo un modelo fundamentado en la inversión privada, la eficiencia y la gestión operativa.

Impacto en Corrientes: tramos Litoral y Noreste

Dentro del paquete correspondiente a la Etapa III —que abarca más de 3.900 kilómetros de corredores estratégicos para la logística, la producción y la conexión con pasos fronterizos y puertos—, la provincia de Corrientes se encuentra directamente alcanzada por dos sectores clave:

Tramo Litoral: comprende 547 kilómetros distribuidos sobre las rutas nacionales 12 y 16 , vinculando el territorio correntino con la vecina provincia de Chaco .

Tramo Noreste: abarca 456 kilómetros pertenecientes a las rutas nacionales 12 y 105, conectando a Corrientes con Misiones.

Esquema nacional de la Red Federal de Concesiones

El plan federal de privatización vial diseñado por el Ejecutivo nacional contempla otros seis corredores estratégicos distribuidos en distintas regiones del país, los cuales también inician su etapa operativa:

Tramo Centro: 682 kilómetros de las rutas nacionales 9, 19 y 34 (Santa Fe y Córdoba).

Tramo Centro Norte: 536 kilómetros de la ruta nacional 34 (Santa Fe y Santiago del Estero).

Noroeste: 597 kilómetros de las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016 (Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy).

Corredor Chaco-Santa Fe: 497 kilómetros de la ruta nacional 11 .

Tramo Mesopotámico: 276 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 18 (Entre Ríos).

Tramo Cuyo: 329 kilómetros de la ruta nacional 7 (Mendoza).

De acuerdo con lo estipulado en los convenios, las empresas adjudicatarias asumirán el control formal de las trazas viales y comenzarán con las intervenciones de puesta a punto a partir de este miércoles.