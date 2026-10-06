Hormaechea encabezó un encuentro de Vamos Corrientes – Vamos Goya

El intendente de Goya, Mariano Hormaechea, encabezó una reunión de dirigentes y militantes que integran Vamos Corrientes – Vamos Goya, con la participación de referentes de las distintas fuerzas que conforman la alianza.

Durante el encuentro, los participantes compartieron distintas miradas sobre el trabajo que viene desarrollando el espacio y los próximos desafíos, en un ámbito de diálogo e intercambio entre los sectores políticos.

La convocatoria permitió reunir a representantes de las diferentes fuerzas que forman parte de la alianza y avanzar en la coordinación de acciones y espacios de participación.

El encuentro finalizó con un agradecimiento a los dirigentes y militantes presentes y el compromiso de continuar con las instancias de trabajo conjunto en torno al proyecto local encabezado por Hormaechea y al proyecto provincial del gobernador Juan Pablo Valdés.