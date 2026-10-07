Convención de la UCR en Corrientes: reformaron la Carta Orgánica y lanzaron una aplicación

Con eje en la modernización institucional y la digitalización de sus procesos internos, la Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes llevó a cabo este miércoles su convención partidaria en las instalaciones del Salón Lapacho del Club San Martín.

Durante el cónclave, los congresales aprobaron una profunda reforma de la Carta Orgánica y presentaron de manera oficial la aplicación móvil "UCR Conecta".

El presidente del centenario partido, Gustavo Valdés, valoró el consenso alcanzado y destacó la trascendencia de las modificaciones normativas.

"Con la reforma de nuestra Carta Orgánica, avanzamos en el fortalecimiento institucional de la UCR. Con esto, votado democráticamente en la Convención, actualizamos las reglas partidarias para garantizar elecciones internas más transparentes y participativas", expresó.

Asimismo, el titular partidario detalló que el nuevo texto fija plazos precisos para dotar de previsibilidad al calendario electoral, adecua los circuitos para resguardar el derecho de sufragio de los afiliados e incorpora canales digitales destinados a agilizar la comunicación interna y reducir costos operativos.

Desafíos institucionales y proyección nacional

Por su parte, el gobernador Juan Pablo Valdés participó del encuentro y celebró el desarrollo de la convención, subrayando el rol político del radicalismo correntino en el escenario nacional.

"Tenemos mucho para aportar y un gran desafío por delante: seguir ganando espacios de representación y construyendo una UCR protagonista en toda la Argentina", sostuvo.

En la misma línea, el mandatario provincial enfatizó: "En Corrientes, tenemos el compromiso de seguir trabajando fuerte y con convicción, para que cada radical se sienta orgulloso del partido y del Gobierno de Corrientes. Este es el camino".

Presentación de la aplicación "UCR Conecta"

Como parte de las innovaciones tecnológicas implementadas por la conducción partidaria, durante la jornada se lanzó la plataforma digital "UCR Conecta", una herramienta de interacción ya disponible para su descarga en las tiendas virtuales AppStore y Play Store.

El desarrollo tecnológico está orientado a facilitar el acceso a la información institucional, simplificar los trámites de afiliación y propiciar un contacto directo y permanente entre la militancia y las estructuras partidarias en toda la geografía provincial.

"Con estas decisiones, actualizamos las reglas y herramientas de la UCR y reforzamos nuestro compromiso con un partido más moderno y cercano", concluyó Gustavo Valdés ante la dirigencia reunida.