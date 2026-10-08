Juan Pablo Valdés se reúne con Santilli para avanzar con la reforma electoral

El Gobierno Nacional acelera las negociaciones para avanzar con la reforma electoral en el Congreso y por eso comenzó una nueva ronda de reuniones con los gobernadores.



Este viernes, el jefe de Gabinete, Diego Santilli se reunirá con el Juan Pablo Valdéz, gobernador de Corrientes.



El objetivo del encuentro es “repasar los temas de interés común entre la Nación y las provincias, así como abordar la agenda parlamentaria de cara a los próximos días, con foco en la reforma electoral”, explicaron cerca del ministro coordinador.



Por el peso de las 10 bancas que posee la UCR en el Senado, (Corrientes cuenta con 2) tener a los cinco mandatarios del partido de su lado es uno de los principales objetivos que debe garantizar el Gobierno si quiere avanzar con la eliminación de las Paso (Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias).



Si bien la propuesta oficial contempla eliminar definitivamente las Paso, desde el Gobierno Nacional reconocen que todavía no cuentan con todos los consensos necesarios



Juan Pablo Valdés, que formó parte del grupo de gobernadores que acompañó a Javier Milei al Argentina Week en París, ya se manifestó en rechazo a las Paso, al considerar que de trata de un mecanismo obsoleto y un “gasto innecesario”.



Por otra parte, el mandatario provincial, luego de la convención de la Unión Cívica Radical de Corrientes, sostuvo que en las próximas elecciones “nos jugamos primero los dos senadores nacionales que tenemos en Corrientes y después como partido nacional nos jugamos senadores nacionales, que es lo que nos ha permitido hasta aquí tener y poder ser escuchados y ser valorados, no solamente por la relación que tenemos, sino por lo que representan los senadores radicales dentro de las votaciones que se hacen frecuentemente en el Congreso de la Nación".