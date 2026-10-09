Juan Pablo Valdés se reunió con Diego Santilli para tratar obras, presupuesto y la reforma electoral

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, mantuvo este viernes una reunión institucional en Casa Rosada con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli.

El encuentro, desarrollado en el despacho del funcionario nacional, se dio en el marco de las rondas de diálogo permanente que el Ejecutivo nacional lleva adelante con los mandatarios provinciales.

Durante el cónclave, Juan Pablo Valdés repasó los ejes estratégicos de la agenda bilateral entre la Nación y la provincia mesopotámica, con especial énfasis en el seguimiento del esquema de obras públicas locales y la asignación de recursos en el Presupuesto nacional.

Eliminación de las PASO y debate legislativo

A la par de las prioridades de gestión e infraestructura para el territorio correntino, el diálogo incluyó el análisis de las reformas institucionales que el oficialismo nacional busca impulsar en el Congreso de la Nación.

En particular, evaluaron el proyecto de reforma electoral que prevé la suspensión o eliminación definitiva de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), además del tratamiento del proyecto de ley de presupuesto.

Las conversaciones forman parte de una serie de contactos que la Jefatura de Gabinete sostiene con distintos mandatarios del país —tras haberse reunido la jornada previa con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo— para coordinar acuerdos legislativos de cara al período de sesiones.

En ese contexto, desde las gobernaciones provinciales vienen planteando la necesidad de afianzar previsibilidad institucional y esquemas de no agresión en los distritos, en momentos en que la gestión central busca afianzar acuerdos parlamentarios antes de formalizar eventuales entendimientos de índole electoral.