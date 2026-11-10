Una frase y seis líneas "muy claras": Juan Pablo Valdés destacó la visita de León XIV

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, destacó en las últimas horas una frase y seis ejes sobre los cuales giró el mensaje del Papa León XIV tras participar del encuentro con autoridades de todo el país organizado en el Palacio Libertad de Buenos Aires.

"Fue un gran momento, sentía que tenía que estar ahi por lo que representa para la fe de los correntinos y qué más que escuchar las palabras de su Santidad", dijo Valdés luego de participar en la reunión con representantes institucionales.

El Papa "es una persona que ha tenido un mensaje muy claro, con un tono de paz, no confrontativo, que ha dicho exactamente lo que pensaba, que ha marcado cinco o seis líneas muy claras", sostuvo el mandatario correntino.

Y subrayó: "Le ha hablado a todo el arco político, no solamente a algunos y la verdad que hay que escuchar, entender y destacar lo que ha dicho el Papa".

"Tenemos que estar unidos, trabajar, pensar en comunidad con los diferentes países, en nuestras comunidades, en nuestra universidad, en los discapacitados y tenemos que pensar que la economía debe estar al servicio de las personas", destacó el jefe del Ejecutivo provincial.

Asimismo, indicó que "todos pudieron escuchar claramente el mensaje del Papa, que ha llegado y fue algo reconfortante".

En ese sentido, manifestó su expectativa de "que esta llegada del Papa, el mensaje, sea el puntapié para comenzar a sanar heridas que tiene la Argentina y que de esta manera, todos unidos, saquemos al país adelante".

"VAN A GERMINAR NUEVOS AIRES"

El mismo lunes, luego del encuentro en la UCA, Juan Pablo Valdés concedió una entrevista al canal Cubo Contenidos, en la que destacó que Su Santidad emitió un mensaje "sin limitarse".

"Se expresó con serenidad, hablando de lo profundo, dio muchos mensajes de trasfondo político, de la situación, de lo que está viviendo el pueblo argentino, sin limitarse a quienes estaban presentes, sin limitarse, a lo nacional, a la oposición".

Y reafirmó ante el periodista Gustavo Altamirano, quien compartió el reportaje con el invitado Daniel Romero, que "el Papa está marcando caminos".

"Creo que uno puede tomar la mirada del Papa, para mí es una opinión más que válida y se lo puede entender de esa manera y si se quiere ir por ese camino el tiempo dirá si fue el correcto: el Papa se refería a respetar al que piensa distinto y creo que va a germinar, es difícil, pero después de esta visita van a germinar nuevos aires".