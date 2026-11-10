Karina Milei y Diego Santilli llegan a Corrientes por una agenda sobre el fenómeno El Niño

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, visitarán Corrientes este jueves en el marco de una agenda alrededor del fenómeno El Niño. Según se confirmó, habrá una actividad desde las 11 en la ciudad capital, junto a funcionarios nacionales y provinciales.

También participarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Medidas ante el fenómeno El Niño

El encuentro estará centrado en las medidas de prevención que impulsa la Agencia Federal de Emergencias (AFE) ante el fenómeno climático de El Niño.

Según se informó, el objetivo de las autoridades nacionales es brindar detalles sobre las acciones previstas para afrontar las consecuencias del impacto del fenómeno climático.